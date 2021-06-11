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Росстат впервые рассчитал медианную зарплату россиян за 2020 год. Она ниже средней в полтора раза

Рустам Абдуллин
Сегодня в 21:26

Росстат впервые рассчитал медианную среднемесячную зарплату в России за 2020 год. По новой методике, основанной на данных Пенсионного фонда о начисленных страховых взносах, «медиана» составила 32 422 рубля. Результаты опубликовали на сайте федеральной службы.

Медианный показатель отражает зарплату среднестатистического работника в России: 50% рабочих мест оплачиваются ниже этого значения и 50% рабочих мест — выше. Это позволяет учесть зарплаты в малом бизнесе и у индивидуальных предпринимателей, в то время как средняя зарплата считается только по данным средних и крупных предприятий. РБК уточнили, что Росстат обрабатывал записи более 75 млн человек.

По сравнению с 2019 годом (30 458 рублей) медианная зарплата выросла на 6,4%. Ранее Росстат приводил показатель средней зарплаты россиян в 2020 году — 51 352 рубля, что почти в 1,6 раза больше медианной. Такой большой разрыв сигнализирует о неравенстве в доходах — сверхвысокие зарплаты меньшинства и низкие доходы большинства.

11 июня Минтруд предложил увеличить минимальный размер оплаты труда в 2022 году на 6,4% — до 13 617 рублей. С 2021 года размер МРОТ должен составлять 42% от медианной зарплаты россиян.

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