Минтруд: МРОТ в 2022 году вырастет до 13 617 рублей

Минтруд рассчитывает на увеличение минимального размера оплаты труда в 2022 году до 13 617 рублей. Рост составит 6,4%, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

Помимо МРОТ, до 11 950 рублей вырастет прожиточный минимум. Для трудоспособного населения он составит 13 026 рублей, для детей — 11 592 рубля, а для пенсионеров — 10 277 рублей.

В сообщении Минтруда уточняется, что проект федерального закона о размере МРОТ на 2022 году находится в доработке, а позже его вынесут на рассмотрение Российской трехсторонней комиссии.

30 декабря 2020 года Владимир Путин подписал федеральный закон о новой методике расчета МРОТ исходя из медианной зарплаты. Согласно документу, его величина не будет снижаться даже в случае уменьшения размера медианной зарплаты.

В этом году МРОТ равен 12 792 рублям, а в прошлом году составлял 12 130 рублей. В конце марта вице-премьер Татьяна Голикова предполагала, что в 2022 году он вырастет только на 4,7%.