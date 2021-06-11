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В России выявили более 12 тыс. случаев COVID-19. Это максимум с конца февраля

Семён Гудошников
Сегодня в 11:31

В России за последние сутки выявили 12 505 случаев COVID-19, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это максимум с 22 февраля и на 806 заражений превосходит вчерашний показатель.

Больше всего заболевших в Москве — 5853 человек (для города это самый сильный прирост с 14 января). Следом за столицей идут Петербург, Московская, Нижегородская, Ростовская, Воронежская области и Республика Бурятия.

Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 5 180 454. За последние сутки вылечились 10 188 человек, за все время — 4 782 183. За сутки скончались 396 заболевших, за весь период — 125 674.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 174,8 млн человек, 3,7 млн из них умерли. Россия находится на шестом месте по числу заражений. На первом — США (33,4 млн), на втором — Индия (29,2 млн). За ними идут Бразилия (17,2 млн), Франция (5,7 млн) и Турция (5,3 млн).

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