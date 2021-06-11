В России выявили более 12 тыс. случаев COVID-19. Это максимум с конца февраля

В России за последние сутки выявили 12 505 случаев COVID-19, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это максимум с 22 февраля и на 806 заражений превосходит вчерашний показатель.

Больше всего заболевших в Москве — 5853 человек (для города это самый сильный прирост с 14 января). Следом за столицей идут Петербург, Московская, Нижегородская, Ростовская, Воронежская области и Республика Бурятия.