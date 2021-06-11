Saint JHN и SZA выпустили совместный сингл «Just For Me». Он станет официальным саундтреком фильма «Космический джем: Новое поколение» с ЛеБроном Джеймсом в главной роли.
Трек «Just For Me» наполнен любовными текстами, из‑за этого можно предположить, что он будет звучать во время романтичных сцен фильма.
«Поэтому я кладу руки ей на голову и говорю: „Детка, ты моя“. Это необычное чувство, я влюбился», — поет рэпер.
В конце 2020 года Saint JHN выпустил свой альбом «While The World Was Burning». Проект может похвастаться большим списком коллабораций, включая фиты с Lil Uzi Vert, Канье Уэстом, Future, JID, 6lack, DaBaby, A Boogie Wit da Hoodie и Kehlani.
Весной этого года SZA приняла участие в записи «Kiss Me More» с американской исполнительницей Doja Cat. Отрывок из песни стал очень популярен в TikTok.