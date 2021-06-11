Saint JHN и SZA выпустили совместный сингл «Just For Me». Он станет официальным саундтреком фильма «Космический джем: Новое поколение» с ЛеБроном Джеймсом в главной роли.

Трек «Just For Me» наполнен любовными текстами, из‑за этого можно предположить, что он будет звучать во время романтичных сцен фильма.

«Поэтому я кладу руки ей на голову и говорю: „Детка, ты моя“. Это необычное чувство, я влюбился», — поет рэпер.