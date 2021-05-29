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HBO выпустил первый трейлер нового поколения «Сплетницы»

Виктория Шанина
Сегодня в 16:53

HBO Max опубликовал на своем ютьюб-канале первый трейлер перезапуска сериала «Сплетница». Он выйдет на стриминговой платформе 8 июля.

На пышной вечеринке подростков собрались все самые гламурные девушки и самые брутальные парни города. У каждого из них есть свои секреты, но Сплетница не планирует их скрывать. «Она вернулась и стала еще хуже, чем когда‑либо», — сообщается в описании ролика.

В центре сюжета ремейка «Сплетницы» окажется новое поколение подростков с Верхнего Ист-Сайда. Действие сериала происходит спустя восемь лет после событий оригинальной картины, а главными его темами станут социальный сеть и жизнь в Нью-Йорке.

Во главе проекта — авторы оригинальной «Сплетницы» Джош Шварц и Стефани Саваж. Ключевые роли сыграли Тави Гевинсон, Томаса Доэрти, Эли Браун, Джордан Александер, Эмили Линд, Эвана Мока, Саванну Смит и Зион Морено. Голос Сплетницы вновь озвучит Кристен Белл.

Впервые «Сплетница» появилась на экранах в 2007 году и быстро набрала популярность. Оригинальный сюжет основан на романах писательницы Сесили фон Зигесар.

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