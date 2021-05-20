«Это будет не ГУЛАГ»: ФСИН предложила использовать заключенных на строительстве крупных объектов

Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников предложил создать трудовые лагеря для заключенных, имеющих право на принудительные работы. Труд зэков хотят использовать на строительстве крупных объектов, где работают мигранты и не хватает рабочей силы.

«Это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые, достойные условия, потому что этот человек уже будет трудиться в рамках общежития или снимать квартиру, при желании — с семьей, получать достойную зарплату», — цитирует слова Калашникова ТАСС.

Он считает, что заключенные смогут заменить трудовых мигрантов из Таджикистана и Узбекистана. С руководителями этих стран недавно встречался Владимир Путин и обсуждал, как наладить поток рабочих оттуда на строительство объектов в России. ФСИН вместо этого предлагает реализовать свой проект с трудовыми лагерями.

По мнению Калашникова, это не только решит проблему с рабочей силой, но и поможет заключенным социализироваться. Кроме того, властям не придется организовывать чартерные рейсы, чтобы трудовые мигранты могли вернуться домой.

По данным ФСИН, сейчас в исправительных учреждениях содержатся 482 тыс. человек, среди которых около 188 тыс. имеют право на исполнение наказания в виде исправительных работ.

Идея использовать труд заключенных на строительстве крупных объектов обсуждается в России уже несколько лет. В 2015 году, к примеру, зэков хотели привлечь к возведению объектов для чемпионата мира по футболу. В апреле 2021 года вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минтрансу, ФСИН и РЖД проработать вопрос об использовании труда осужденных при строительстве БАМа и Транссиба.