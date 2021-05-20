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«Это будет не ГУЛАГ»: ФСИН предложила использовать заключенных на строительстве крупных объектов

Семён Гудошников
20 мая 2021  11:03

Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников предложил создать трудовые лагеря для заключенных, имеющих право на принудительные работы. Труд зэков хотят использовать на строительстве крупных объектов, где работают мигранты и не хватает рабочей силы.

«Это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые, достойные условия, потому что этот человек уже будет трудиться в рамках общежития или снимать квартиру, при желании — с семьей, получать достойную зарплату», — цитирует слова Калашникова ТАСС.

Он считает, что заключенные смогут заменить трудовых мигрантов из Таджикистана и Узбекистана. С руководителями этих стран недавно встречался Владимир Путин и обсуждал, как наладить поток рабочих оттуда на строительство объектов в России. ФСИН вместо этого предлагает реализовать свой проект с трудовыми лагерями.

По мнению Калашникова, это не только решит проблему с рабочей силой, но и поможет заключенным социализироваться. Кроме того, властям не придется организовывать чартерные рейсы, чтобы трудовые мигранты могли вернуться домой.

По данным ФСИН, сейчас в исправительных учреждениях содержатся 482 тыс. человек, среди которых около 188 тыс. имеют право на исполнение наказания в виде исправительных работ.

Идея использовать труд заключенных на строительстве крупных объектов обсуждается в России уже несколько лет. В 2015 году, к примеру, зэков хотели привлечь к возведению объектов для чемпионата мира по футболу. В апреле 2021 года вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минтрансу, ФСИН и РЖД проработать вопрос об использовании труда осужденных при строительстве БАМа и Транссиба.

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