перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
У посольства Дании в Москве мужчина устроил акцию против истребления норок из‑за COVID-19 23:21
Беглов попросил петербургские вузы отправить студентов на удаленку 23:10
Theodore Goutas/Unsplash В Бангладеш открыли первую школу для трансгендерных людей
В Бангладеш открыли первую школу для трансгендерных людей 22:51
В Калининграде снесут легендарный долгострой — Дом Советов 22:25
Илон Маск выпустил текилу под брендом Tesla Tequila 22:05
Джонни Депп лишился роли в «Фантастических тварях». Премьеру фильма перенесли на лето 2022 года 21:30
Лука Гуаданьино экранизирует роман «Возвращение в Брайдсхед» 21:26
Смерть Михаила Жванецкого, санкции ЕС против Лукашенко и другие новости дня 20:56 Дайджест
Пресс-материалы Юрий Колокольников очищает Землю в образе инопланетянина в новом клипе «Мумий Тролля»
Юрий Колокольников очищает Землю в образе инопланетянина в новом клипе «Мумий Тролля» 20:55
В 2021 году туристам предложат экскурсии к затонувшему «Титанику» 20:36
«Света будет чуть меньше»: Познер, Навальный, Долин и другие современники о смерти Жванецкого 20:02
Мэрия попросила москвичей не передвигаться по городу без необходимости 19:35
Власти Австрии объявили о закрытии «радикальных мечетей» из‑за теракта в Вене 18:47
Пресс-материалы «Этот город уже не спасти. Врачей еще можно»: в покинутом российском городе на здание надели маску
«Этот город уже не спасти. Врачей еще можно»: в покинутом российском городе на здание надели маску 18:30
В Петербурге между Балтийским и Финляндским вокзалами появится тоннель 18:15
В ноябре в Москве и Петербурге пройдут зрительские премьеры фильма «Человек из Подольска» 17:47
Евросоюз ввел санкции против Лукашенко 17:44
Роберт Паттинсон рассказал о подготовке к роли Темного Рыцаря в новом «Бэтмене» 17:10
Роскосмос хочет потратить 1,5 трлн рублей на создание спутниковой системы, как у Илона Маска 17:03
«Яндекс.Музыка» Группа OQJAV выпустила новый альбом «Кромешна». Музыканты работали над ним два года
Группа OQJAV выпустила новый альбом «Кромешна». Музыканты работали над ним два года 16:55
Отключить рекламу

В Калининграде снесут легендарный долгострой — Дом Советов

Валерия Корниенко
Сегодня в 22:25

В Калининграде в феврале или марте 2021 года начнется демонтаж известного советского долгостроя — Дома Советов. Об этом сообщил глава Калининградской области Антон Алиханов.

По его словам, возрождать здание в нынешнем состоянии невозможно, поэтому оно будет воссоздано в «несколько видоизмененном» облике. Проект реконструкции Дома Советов и застройки прилегающей территории будет представлен через полтора месяца, пообещал губернатор.

«Есть инвестор, крупная строительная компания, наша, калининградская, которая нам поможет в реализации этого проекта», — сказал Алиханов.

Местные власти отказались от планов, которые предусматривали плотную застройку территории. «Будет все достаточно лаконично. Мы делаем акцент на том, чтобы сохранить эту территорию как зеленую. Понятно, там будет и строительство, но не такое, которое было запланировано», — пояснил чиновник.

Дом советов в Калининграде начали строить в 1970 году. Его планировали ввести в эксплуатацию в 1988-м, но незадолго до этого стройку заморозили.

Работы продолжились только в 2005 году: тогда к дню 750-летия Калининграда власти покрасили здание и обновили окна. В 2011-м экс-губернатор Калининградской области Николай Цуканов назвал недострой «позором города» и призвал его снести.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
приключение
Ведьмы
Роберт Земекис вновь берется за семейное кино
хип-хоп
Morgenshtern
От рэп-разоблачителя до стадионного артиста
триллер
Кольская сверхглубокая
Герметичный хоррор про колодец, ведущий в ад
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
исторический
Подольские курсанты
Военная драма о подвиге молодых бойцов в начале Великой Отечественной
графика
От Дюрера до Матисса. Избранные рисунки из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина
Коллекция Пушкинского как история европейского рисунка
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Николай Цуканов
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить