В Калининграде в феврале или марте 2021 года начнется демонтаж известного советского долгостроя — Дома Советов. Об этом сообщил глава Калининградской области Антон Алиханов.

По его словам, возрождать здание в нынешнем состоянии невозможно, поэтому оно будет воссоздано в «несколько видоизмененном» облике. Проект реконструкции Дома Советов и застройки прилегающей территории будет представлен через полтора месяца, пообещал губернатор.

«Есть инвестор, крупная строительная компания, наша, калининградская, которая нам поможет в реализации этого проекта», — сказал Алиханов.

Местные власти отказались от планов, которые предусматривали плотную застройку территории. «Будет все достаточно лаконично. Мы делаем акцент на том, чтобы сохранить эту территорию как зеленую. Понятно, там будет и строительство, но не такое, которое было запланировано», — пояснил чиновник.

Дом советов в Калининграде начали строить в 1970 году. Его планировали ввести в эксплуатацию в 1988-м, но незадолго до этого стройку заморозили.

Работы продолжились только в 2005 году: тогда к дню 750-летия Калининграда власти покрасили здание и обновили окна. В 2011-м экс-губернатор Калининградской области Николай Цуканов назвал недострой «позором города» и призвал его снести.