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Генпрокурора попросили провести проверку тикток-домов по вопросу эксплуатации детского труда

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:25

Первый зампред Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров попросил генпрокурора Игоря Краснова проверить, соблюдается ли в тикток-домах трудовое законодательство и санитарные нормы. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Молодые люди, подростки и даже дети вынуждены постоянно производить видеоконтент и приносить организаторам тикток-домов бешеную прибыль от продажи рекламы. Блогеры становятся заложниками собственной популярности и рекламных контрактов — у них не остается времени на учебу, занятия спортом и интеллектуальное развитие. Можно утверждать, что они становятся жертвами эксплуатации детского труда», — говорится в обращении Петрова.

В конце прошлого года участники Lemonade House рассказали о домогательствах со стороны основателя и продюсера проекта Александра Исамбаева. По словам блогеров, он намекал и открыто предлагал заняться сексом парням, живущим в доме, в том числе несовершеннолетним. Один из них рассказал, что Исамбаев предлагал «хорошее продюсирование», если взамен он «отдаст то, что должен».

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