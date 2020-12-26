Блогеры из российского тикток-хауса рассказали о домогательствах продюсера. Он это отрицает

Блогер Сергей Романов, утверждает, что однажды продюсер подсел к нему, обнял и стал силой поворачивать его голову, чтобы поцеловать, несмотря на просьбу не делать этого. На следующий день парень уехал из Lemonade House.

О домогательствах рассказали блогеры Конг Ву (16 лет), Андрей Карпенко (17 лет), Сергей Романов (19 лет), Даня Черкасов (20 лет), Антон (фамилия не указана, 20 лет), а также один блогер, пожелавший остаться анонимным.

На ютьюб-канале «Пушка» появился выпуск, в котором шесть блогеров из московского тикток-хауса Lemonade House рассказали о домогательствах со стороны основателя и продюсера проекта Александра Исамбаева. По словам блогеров, он намекал на секс и открыто предлагал заняться сексом парням, живущим в доме, в том числе несовершеннолетним.

О попытке продюсера поцеловать его рассказал и другой блогер Даня Черкасов. По его словам, Исамбаев спросил его: «Что мы будем делать с тем, что ты мне нравишься?».

Еще один участник выпуска — Антон — заявил, что ему Исамбаев предлагал «хорошее продюсирование», если взамен он «отдаст то, что должен». Андрей Карпенко рассказал, что продюсер подсел к нему, когда он обедал, и стал отряхивать крошки с его шорт, проводя рукой по области паха. Блогер сказал, что «не понимал, как вести себя» и теперь «винит себя» за то, что «не поставил себя».

Во время подготовки видео Исамбаев, который узнал, что «под него копают», угрожал и блогерам, и продюсеру канала «Пушка».

Александр Исамбаев в разговоре с «Пушкой» назвал слова блогеров «грязным хайпом» и «заказной историей», а также заявил, что «были только шутки», но не домогательства. По его словам блогеры, которые рассказали о домогательствах, употребляют наркотики. «Я прекрасно знаю политику этих ребят, именно поэтому они выбыли из нашего дома — они не соответствовали нашей философии и политике», — сказал Исамбаев.

Он также пообещал опубликовать ответное видео, в котором выскажутся другие участники тикток-хауса. Также он отрицал, что угрожал блогерам и продюсеру «Пушки».