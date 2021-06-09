Семья Софьи Сапеги получила первые письма от девушки из СИЗО

Одно из писем Сапега написала 3 июня: «Сегодня третье число, день, когда я должна была утром защитить магистерскую диссертацию, а вечером отправиться с Ромой [Протасевичем] в ресторан, пить шампанское, кушать пасту, встречать лето, целоваться и любить. Однако вышло все несколько иначе».

Семья задержанной в Минске россиянки Софьи Сапеги получила первые письма от девушки из СИЗО . Она просит не винить в случившемся ее молодого человека Романа Протасевича и рассказывает о жизни в следственном изоляторе, передает «Би-би-си» .

Девушка рассказала, что иногда Протасевичу снятся вещие сны и накануне «Роме приснился сон, что мы приземляемся в Минске». Она сожалеет, что это был один из вещих снов, и просит родных не винить мужчину в «том, что все так вышло».

«Он оберегал и заботился обо мне как умел. Это можно назвать любовью. Дальше все будет развиваться нелегко, но надеюсь, пройдет этот путь достойно», — пишет Сапега.

По словам Софьи Сапеги, в СИЗО она много читает, пишет дневник и занимается спортом. «Что касается меня, то я держусь, очень много читаю, постоянно читаю. Только что дочитала „Тревожное счастье“ И. Шамякина, 600 страниц за три дня. Приседаю сто раз утром, сначала пресс и прочее. Пишу дневник. Теперь наконец на такие вещи времени у меня достаточно. Я справляюсь», — рассказывает девушка.

В письме от 1 июня Сапега поделилась, что впервые заплакала с момента задержания, когда получила письма от родственников. Она также отметила, что научилась ориентироваться во времени по колоколам — они «за окном каждый час пробивают определенное и равное точному времени количество раз».

23 мая самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, был вынужден сесть в минском аэропорту после сообщения о минировании. В небе над республикой его сопровождал истребитель белорусских вооруженных сил.

На борту находился белорусский оппозиционер, экс-главред телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Его и его девушку, гражданку России Софью Сапегу, задержали. Сейчас они находятся в минских СИЗО.

В Беларуси Протасевича обвиняют в организации массовых беспорядков и «возбуждении социальной вражды» к представителям власти. КГБ включило его в список лиц, причастных к терроризму, что грозит ему длительным тюремным заключением.