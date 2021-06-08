Российская актриса и режиссер Рената Литвинова сняла короткометражный фильм «Скромное обаяние волшебников» для модного дома Gucci. Лента появилась на ютьюб-канале кинематографистки.

Картина длится 14 минут. В ней рассказывается о клане волшебников, которые каждый год встречаются каждый год и загадывают желания. Их играют Софья Эрнст, Ульяна Добровская, Кирилл Трубецкой, Татьяна Пилецкая и другие артисты.

Записки с желаниями герои кладут в сумочку бренда, а за их исполнение отвечает сама Литвинова. По сюжету, ее персонаж отправляется на встречу к Монстру — и тот совершает неожиданное для себя открытие.