Действие картины пройдет в «волшебное время, когда царил великий матриархат», а женщины клана правили на территории Северных Полей (в одном из кадров виден московский Кремль посреди заснеженного леса). Однако в один миг все меняется, и начинается хаос; чтобы все спасти, кто‑то должен умереть, рассказывает закадровый голос Литвиновой в трейлере.

Автор сценария и режиссер картины — Рената Литвинова, она же исполнила одну из главных ролей. Фильм расскажет о влиятельном женском клане, предводительницей которого и является персонаж Литвиновой .

Кинокомпания Sony Pictures выпустила первый тизер-трейлер российского фильма «Северный ветер». Посмотреть его можно на ютьюбе .

Сама Литвинова сказала, что фильм о том, «как царит в сердцах женщин вечный матриархат и вечное ожидание любимых мужчин». «О том единственном часе, который дан любому человеку, в котором он сильнее смерти; час этот дается раз в жизни, и нужно его не упустить. Как коротка жизнь и как она бессмысленна без любви», — заявила актриса.

В картине сыграли Софья Эрнст, Светлана Ходченкова, Галина Тюнина, Антон Шагин, Никита Кукушкин, Манана Тотибадзе и сама Рената Литвинова. Музыку написала Земфира. Картину выпустит кинокомпания Sony Pictures при поддержке Первого канала, фильм выйдет на экраны 26 ноября.

«Северный ветер» — это пьеса Литвиновой, постановка которой шла в МХТ им. Чехова. «Фильм не будет повторением моей постановки в МХТ, это будет что‑то новое, скорее, продолжение пьесы», — сказала Литвинова.