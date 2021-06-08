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«Роснефть» подала в суд на Forbes и его редактора

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:56

7 июня Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск от госкомпании «Роснефть», в котором ответчиками указаны издатель Forbes АО «Рус Медиа» и журналист Дмитрий Яковенко. Документ появился в картотеке портала «Электронное правосудие».

Суть претензий «Роснефти» в иске не указана. Последний материал Яковенко, в котором упоминается компания, вышел в конце апреля. В статье рассказывается о финансисте Сергее Сударикове и о том, как связи с «Роснефтью» помогли ему войти в список миллиардеров Forbes.

В апреле телеканал «Дождь» получил сразу три иска из‑за публикаций о госкорпорации «Роснефть». В двух из них истцом выступила сама госкомпания, в третьем — женщина, предположительно связанная с ней.

Суммарное количество исков, которые подала «Роснефть» к СМИ в марте этого года, составило восемь штук. Среди них претензии к «Новой газете», VTimes*, «Эху Москвы», Bloomberg, «Важным историям» и «Дождю».

* VTimes включено Минюстом в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

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