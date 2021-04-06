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К «Дождю» подали три иска из‑за публикаций о «Роснефти». Один из них — от учительницы танцев

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:05

Телеканал «Дождь» получил три иска из‑за публикаций о госкорпорации «Роснефть». В двух из них истцом выступает сама госкомпания, в третьем — женщина, предположительно связанная с ней. Об этом сообщил «Дождь» и подробно изложил содержание исков.

В первом иске «Роснефть» просит от телеканала опровергнуть фрагмент новостного шоу «Здесь и сейчас» и отрывок из него на сайте. Там партнер консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин комментирует заявление главного исполнительного директора компании Игоря Сечина о том, что «Роснефть» единственной из «мировых мейджоров» закончила год с прибылью, и делает несколько критических замечаний в адрес руководства.

В «Дожде» апеллируют к закону о СМИ, из которого следует, что журналисты не несут ответственности за слова гостя программы в прямом эфире. Это подтверждает директор Центра защиты прав СМИ Галина Арапова. Однако «Роснефть» настаивает, что Крутихин выдает сведения за факты, а не мнение. Сотрудники телеканала отмечают, что в исковом заявлении госкорпорация вырывает фразы из контекста и опускает используемые гостем шоу обороты, указывающие на рассуждение, а не констатацию фактов.

Следующий иск касается новости об арктическом проекте «Восток Ойл», в которой «Дождь» ссылается на Bloomberg. В ней шла речь о планах чиновников выделить значительные суммы из Фонда национального благосостояния для инвестиций в инфраструктуру, а главным кандидатом на финансирование Bloomberg называл «Восток Ойл». Однако «Роснефть» утверждает, что проект реализуется за счет ее собственных средств и средств партнеров и не предусматривает госфинансирования. Тем самым публикация якобы порочит деловую репутацию корпорации, и она требует выпустить опровержение.

Аналогичные иски «Роснефть» подала к Bloomberg и «Эхо Москвы». При этом как в самой новости агентства, так и в пересказе телеканала говорится, что окончательного решения о размере и проекте финансирования еще не принято, а «Восток Ойл» — лишь один из кандидатов на получение денег.

Третий иск подан не самой «Роснефтью», но связан с расследованием «Важных историй» о покупке госкорпорацией доли в итальянской шинной компании Pirelli. В сделке на 533 млн евро, согласно материалу издания, приняла участие компания учительницы танцев из Москвы Айи Беловой, чей отец — Сергей Белов — был деловым партнером людей из группы «Регион», близких к руководству «Роснефти».

Белова стала истцом по последнему делу, в котором ответчиками также проходят автор материала и «Важные истории». Она недовольна отрывком прямого эфира, в котором автор расследования Роман Шлейнов пересказывал публикацию. По словам Беловой, информация оттуда не соответствует действительности, потому что она покинула свою фирму до сделки с итальянской компанией. Учительница требует удалить фрагмент, опубликовать опровержение и оплатить судебные издержки в 1,1 млн рублей.

За март суммарное количество исков, которые подала «Роснефть» к СМИ, составляет восемь штук. Среди них претензии к «Новой газете», VTimes, «Эху Москвы», Bloomberg, «Важным историям» и «Дождю».

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