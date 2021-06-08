перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В США конгрессмен случайно выложил пароль от Gmail. Он состоит в комитете по кибербезопасности 12:02
В России выявили более 9 977 случаев коронавируса за сутки 11:26
Главу Бурятии оштрафовали из‑за пикника на майских праздниках 11:11
Работники Apple слили интимные фото клиентки. Компания выплатила ей несколько миллионов долларов 10:49
Шойгу пришел с внеплановой проверкой в московский военкомат и отчитал за отсутствие компьютеров 10:34
Aleksey Polyakov/Flickr Профсоюзы попросили Путина вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Профсоюзы попросили Путина вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам 10:02
Сына экс-гендиректора Petropavlovsk объявили в федеральный розыск 9:50
Против бывшего директора «Открытой России» возбудили еще одно дело 8:50
Билли Портер вместе с брендом Jimmy Choo представил гендерно-нейтральную коллекцию обуви 3:04
В Великобритании пользователи дейтинг-приложений получат бонусы за прививки от COVID-19 2:34
Александр Максимов/YouTube В Карелии сгорела церковь из фильма Павла Лунгина «Остров»
В Карелии сгорела церковь из фильма Павла Лунгина «Остров» 1:47
Кэри Маллиган и Зои Казан сыграют журналисток, которые разоблачили Харви Вайнштейна 0:33
Дэнни Элфман рассказал, что сочинил саундтрек к «Бэтмену» в туалете самолета. И напугал стюардесс! Вчера в 23:30
Присяжные оправдали сына экс-главы правительства Дагестана по делу об убийстве студентки МГИМО Вчера в 22:55
FaceTime появится на Android и Windows Вчера в 22:05
Warner Bros. Pictures/YouTube Вышел трейлер новой драмы Стивена Содерберга «Без резких движений»
Вышел трейлер новой драмы Стивена Содерберга «Без резких движений» Вчера в 21:59
Переживание разлуки в новом клипе Wolf Alice «The Beach» Вчера в 21:37
«Сбер» разрешил сотрудникам брать годовой неоплачиваемый отпуск Вчера в 21:26
Политик Гудков покинул Россию, актера Калюжного обвинили в насилии и другие новости дня Вчера в 20:53 Дайджест
Что подарить на День отца? Отвечают пользователи Reddit Вчера в 20:43
Отключить рекламу

Главу Бурятии оштрафовали из‑за пикника на майских праздниках

Виктория Шанина
Сегодня в 11:11

Глава Бурятии Алексей Цыденов получил от МЧС России штраф за разведение костра. Об этом он написал в своем инстаграме.

«Напомню про свои три дня отпуска на майские. Хоть не ходи в отпуск. МЧС оштрафовали за разведение костра. И ведь ничего не скажешь. Все правильно!», — заявил Цыденов.

Мужчина выразил надежду, что «ковида станет меньше», однако начинает теплеть, а пожароопасность — повышаться. «Будьте аккуратны, берегите себя и окружающих», — заключил политик.

К посту Алексей Цыденов прикрепил снимки постановления, в котором указано, что размер штрафа составил три тысячи рублей. Такая мера пресечения связана с особым противопожарным режимом, который был введен в республике 19 апреля.

Одни комментаторы хвалят Цыденова за честность, другие – связывают штраф с некой пиар-кампанией. Так или иначе, большинству жителей республики эта новость показалась забавной, а глава Бурятии — открытым и простым человеком.

В апреле Алексей Цыденов показал в инстаграме, как провел онлайн-совещание с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Вести трансляцию ему пришлось из гостиницы в Петропавловске-Камчатском, в 4 часа утра по местному времени. Он не нашел удобного места для конференции, поэтому придумал целую конструкцию — прикрепил планшет к портфелю, а портфель к стулу, который положил на стол перед собой.

«Высокие технологии из подручных средств. Зато в кадре смотрюсь как надо», — добавил он в описании.

События недели на afisha.ru
комедия
Круэлла
История становления самой модной злодейки Disney
рок
«Звери»
Герои романтического поп-рока нулевых
триллер
Тихое место-2
Продолжение самого концептуального хоррора последних лет
электроника
«Фестиваль «Чуткие»: «Созвездие отрезок», Lurmish, «ИльяМазо», «Залпом», Женя Борзых
Благотворительный фестиваль с экспериментальной поп-музыкой
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
триллер
Форсаж-9
Семья Торрето снова в опасности
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить