Главу Бурятии оштрафовали из‑за пикника на майских праздниках

«Напомню про свои три дня отпуска на майские. Хоть не ходи в отпуск. МЧС оштрафовали за разведение костра. И ведь ничего не скажешь. Все правильно!», — заявил Цыденов.

Глава Бурятии Алексей Цыденов получил от МЧС России штраф за разведение костра. Об этом он написал в своем инстаграме.

Мужчина выразил надежду, что «ковида станет меньше», однако начинает теплеть, а пожароопасность — повышаться. «Будьте аккуратны, берегите себя и окружающих», — заключил политик.

К посту Алексей Цыденов прикрепил снимки постановления, в котором указано, что размер штрафа составил три тысячи рублей. Такая мера пресечения связана с особым противопожарным режимом, который был введен в республике 19 апреля.

Одни комментаторы хвалят Цыденова за честность, другие – связывают штраф с некой пиар-кампанией. Так или иначе, большинству жителей республики эта новость показалась забавной, а глава Бурятии — открытым и простым человеком.

В апреле Алексей Цыденов показал в инстаграме, как провел онлайн-совещание с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Вести трансляцию ему пришлось из гостиницы в Петропавловске-Камчатском, в 4 часа утра по местному времени. Он не нашел удобного места для конференции, поэтому придумал целую конструкцию — прикрепил планшет к портфелю, а портфель к стулу, который положил на стол перед собой.

«Высокие технологии из подручных средств. Зато в кадре смотрюсь как надо», — добавил он в описании.