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«Зато в кадре смотрюсь как надо»: глава Бурятии выкрутился на онлайн-совещании с Мишустиным

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:38

Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов показал в инстаграме, как провел онлайн-совещание с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Вести трансляцию ему пришлось из гостиницы в Петропавловске-Камчатском, в 4 часа утра по местному времени.

Поблизости Цыденов не нашел удобного места, где бы можно было провести конференцию с председателем правительства, поэтому он придумал целую конструкцию. Он прикрепил планшет к портфелю, а портфель к стулу, который положил на стол перед собой.

«Высокие технологии из подручных средств. Зато в кадре смотрюсь как надо», — добавил он в описании.

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