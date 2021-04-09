«Зато в кадре смотрюсь как надо»: глава Бурятии выкрутился на онлайн-совещании с Мишустиным

Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов показал в инстаграме, как провел онлайн-совещание с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Вести трансляцию ему пришлось из гостиницы в Петропавловске-Камчатском, в 4 часа утра по местному времени.

Поблизости Цыденов не нашел удобного места, где бы можно было провести конференцию с председателем правительства, поэтому он придумал целую конструкцию. Он прикрепил планшет к портфелю, а портфель к стулу, который положил на стол перед собой.