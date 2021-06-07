Фанаты «Гарри Поттера» уверены, что Меган Маркл и принц Гарри назвали дочь в честь книги Роулинг

4 июня у Меган Маркл и принца Гарри родилась дочь Лилибет «Лили» Диана Маунтбеттен-Виндзор. Девочке дали двойное имя в честь ее прабабушки, королевы Великобритании Елизаветы II, которую в детстве называли Лилибет, и бабушки, принцессы Дианы.

Пользователи твиттера быстро подхватили эту новость. Появилась теория, что при выборе имени пара вдохновлялась вселенной «Гарри Поттера».

Дело в том, что главный герой поттерианы тоже назвал сына двойным именем — Альбус Северус. Оно посвящено главе Хогвартса Альбусу Дамблдору и преподавателю зельеварения Северусу Снеггу.