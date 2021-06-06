У принца Гарри и Меган Маркл родилась дочь

Принц Гарри и Меган Маркл объявили о рождении второго ребенка — дочери Лилибет «Лили» Дианы Маунтбеттен-Виндзор. Об этом сообщает Би-би-си.

Девочка получила имя в честь своей прабабушки, королевы Великобритании Елизаветы II, которую в детстве называли Лилибет, и бабушки, принцессы Дианы.

При рождении ребенок весил 3,48 килограмма. В заявлении пары говорится, что мать и дочка здоровы и чувствуют себя хорошо. Лилибет является восьмой в очереди на королевский престол.

Принц Гарри и Меган Маркл поженились в мае 2018 года. Через год у них родился первенец — сын Арчи.

В январе 2020 года супруги заявили, что перестанут исполнять королевские обязанности и лишатся титулов Его и Ее Королевское Высочество. Кроме того, они больше не будут получать деньги из королевской казны. После этого пара переехала сперва в Канаду, а затем — в США.

В ноябре того же года Меган Маркл в своей колонке для The New York Times рассказала, что в июле потеряла второго ребенка.