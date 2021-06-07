Путин подписал закон о выходе России из Договора по открытому небу

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Договор по открытому небу был подписан в марте 1992 года, в нем на данный момент участвуют 35 государств. По условиям соглашения, страны-участницы могут проводить полеты невооруженных летательных аппаратов над другими странами, подписавшими документ, с целью наблюдения.

США объявили о выходе из Договора в мае 2020 года. Вашингтон обвинял Россию в неоднократных нарушениях его условий. Американская сторона была недовольна, в частности, ограничениями на полеты над Чечней и в районе Калининграда.

В январе 2021-го МИД России заявил о начале процедуры по выходу России из Договора по открытому небу. Затем Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации ДОН. 19 марта документ был единогласно принят Госдумой, а 2 июня его одобрил Совфед.