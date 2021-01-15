Россия выходит из Договора по открытому небу

Москва начала процедуры по выходу России из Договора по открытому небу. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ.

По данным ведомства, в ноябре США «под надуманным предлогом» вышли из соответствующего договора, нарушив тем самым баланс интересов других участников, а также нанеся ущерб действию документа. Роль этого договора как «инструмента доверия и безопасности» была подорвана, считают в МИД.

«Российская сторона выдвинула конкретные, соответствующие фундаментальным положениям Договора предложения по поддержанию его жизнеспособности в новых условиях. С сожалением констатируем, что они не получили поддержки со стороны союзников США», — отмечает ведомство.

Договор по открытому небу был подписан в марте 1992 года, в нем на данный момент участвуют 35 государств. По условиям соглашения, страны-участницы могут проводить полеты невооруженных летательных аппаратов над другими странами, подписавшими документ, с целью наблюдения.

США объявили о выходе из Договора в мае 2020 года. Вашингтон обвинял Россию в неоднократных нарушениях его условий. Американская сторона была недовольна, в частности, ограничениями на полеты над Чечней и в районе Калининграда.