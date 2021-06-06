«Эстетика грустных людей»: послушайте новый сингл Mirèle

Певица и продюсерка Ева Гурари (Mirèle) выпустила новый сольный трек «Эстетика грустных людей». Это три минуты хрупкого электропопа, обращенного к поколению двадцатилетних, — о внутренних переживаниях и их сублимации в творчестве.

В «Эстетике грустных людей» Mirèle применила новый подход к созданию песни, начиная с настроения текста, заканчивая синергией с ребятами из Cream Soda.

Послушать релиз можно на всех популярных стриминговых сервисах.