«Эстетика грустных людей»: послушайте новый сингл Mirèle

Певица и продюсерка Ева Гурари (Mirèle) выпустила новый сольный трек «Эстетика грустных людей». Это три минуты хрупкого электропопа, обращенного к поколению двадцатилетних, — о внутренних переживаниях и их сублимации в творчестве.
В «Эстетике грустных людей» Mirèle применила новый подход к созданию песни, начиная с настроения текста, заканчивая синергией с ребятами из Cream Soda.
Послушать релиз можно на всех популярных стриминговых сервисах.
В декабре 2020 года Mirèle выпустила четвертый сольный альбом «Пишу и стираю». По такому случаю «Афиша Daily» разговаривала с певицей о том, как она обретала уверенность в себе после распада «Мы», почему не пошла в израильскую армию и как научилась писать музыку на карантине.