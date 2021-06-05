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92-летняя британка создала вязаную копию Сандрингемского дворца, принадлежащего Елизавете II

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:44

92-летняя жительница Великобритании Маргарет Симан создала вязаную копию Сандрингемского дворца, принадлежащего королеве Елизавете II. Об этом сообщил Би-би-си.

Женщина, проживающая в английском городе Грейт-Ярмуте, потратила на миниатюру из шерсти два года. По словам мастерицы, она работала над копией резиденции королевы «в среднем от десяти до двенадцати часов в день».

Симан затрудняется сказать, сколько пряжи ушло на копию дворца. Итоговая работа занимает 5,5 метров в длину и 1,8 метров в ширину. Впервые окончательную ее версию Симан показала на Фестивале мастеров Норфолка — он проходит сейчас в здании Форума в Норвиче.

«После того, как я потеряла мужа, я присоединилась к группе вязания, и все закрутилось, как снежный ком. <…> А потом я просто подумала, что, если бы я могла придумать что‑то, что мы могли бы показать людям, и собрать деньги на благотворительность, из этого бы вышло что‑то стоящее», — рассказала Симан.

Деньги от билетов на фестиваль, на котором можно увидеть работу, будут направлены на поддержку трех больниц графства Норфолк. Ранее британцы уже могли полюбоваться на миниатюрный Сандрингем в 2020 году, но тогда вязаный макет еще не был завершен.

За последний год к вязаной версии самого дворца добавились миниатюрные конюшни поместья, а также прилегающая к нему церковь.

Сандрингемский дворец был построен в 1870 году принцем и принцессой Уэльскими. Он стал частным домом для четырех поколений британских монархов. Поместье окружает королевский парк, он расположен на 243 гектарах. В ноябре Елизавета II выпустила джин с экстрактами растений из сада в Сандрингеме.

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