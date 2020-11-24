перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Королева Великобритании выпустила джин с экстрактами растений из ее сада в Сандрингеме 4:02
André Filipe/Unsplash Исландия предложила иностранцам на удаленке полугодовые визы, чтобы компенсировать нехватку туристов
Исландия предложила иностранцам на удаленке полугодовые визы, чтобы компенсировать нехватку туристов 3:13
Режиссер «Солнцестояния» планирует снять Хоакина Феникса в своем новом хорроре 2:25
Винтажные предметы из каталога IKEA можно будет приобрести онлайн 1:48
Конгресс Гватемалы урезал бюджет на борьбу с голодом и повысил расходы на собственное питание 1:13
«Ход королевы» стал самым просматриваемым мини-сериалом на Netflix 0:44
Macau Photo Agency/Unsplash В Петербурге врач-невролог создает программу для распознавания COVID-19 по звуку кашля
В Петербурге врач-невролог создает программу для распознавания COVID-19 по звуку кашля Вчера в 23:25
Snapchat запустил Spotlight — функцию публикации коротких видео, как у TikTok Вчера в 23:16
COVID-трекер, разработанный Минцифры, стал доступен для Android и iOS Вчера в 23:00
В Беларуси на упаковках колготок заклеивают лицо мисс Беларусь-2008. Сама она находится в СИЗО Вчера в 22:30
Российских норок будут вакцинировать от коронавируса Вчера в 22:21
СКР возбудил уголовное дело против Уктусского пансионата, где стерилизовали пациенток Вчера в 21:54
Max Korzh/YouTube Силовики, БЧБ-флаги и толпы на улицах Минска в клипе «Ее виной» Макса Коржа
Силовики, БЧБ-флаги и толпы на улицах Минска в клипе «Ее виной» Макса Коржа Вчера в 21:25
В Израиле появился сервис «Яндекс.Лавка». Там он называется Deli by Yango Вчера в 21:24
Осень в Москве станет самой теплой за 140 лет наблюдений Вчера в 21:08
Лукашенко предали анафеме, толстую гусыню спасли из пруда и другие новости дня Вчера в 20:57 Дайджест
В Петербурге студентам разрешили покидать общежитие, только чтобы купить продукты Вчера в 20:52
William Moreland/Unsplash В Нидерландах убили около 190 тысяч кур и цыплят из‑за вспышки птичьего гриппа
В Нидерландах убили около 190 тысяч кур и цыплят из‑за вспышки птичьего гриппа Вчера в 20:32
Кубанский блогер получил четыре года колонии за пост о взрыве в здании ФСБ Вчера в 20:01
В Евпатории до конца года не будет горячей воды. Власти решили экономить Вчера в 19:35
Отключить рекламу

Королева Великобритании выпустила джин с экстрактами растений из ее сада в Сандрингеме

Юлия Онодэра
Сегодня в 4:02

Королева Великобритании Елизавета II выпустила собственный джин с экстрактами растений, выращенных в саду ее поместья Сандрингем. Об этом сообщил Daily Mail.

Напиток представляет собой классический сухой джин с нотками мирта и экзотических фруктов «Шарон», известных как китайская хурма. Партия Sandringham Celebration Gin была произведена в Северном Норфолке. Пол-литровую бутылку из коллекции можно купить за 50 фунтов стерлингов.

Сандрингемский джин стал уже третьим алкогольным напитком, представленным королевской семьей. Летом Елизавета II выпустила официальный джин Букингемского дворца, а в ноябре принц Чарльз начал продавать органический джин Highgrove, названный в честь его резиденции.

На этикетке нового джина указано, что Sandringham Celebration Gin — это «полнотелый джин с богатыми тонами можжевельника и затяжным цитрусовым послевкусием». Королевское поместье отмечает, что напиток — «идеальный подарок на это Рождество».

Ранее в этом году собственные алкогольные напитки выпустили многие знаменитости. Например, Илон Маск представил текилу Tesla Tequila — она стоит 250 долларов. Бред Питт предложил покупателям розовое игристое вино Fleur de Miraval по цене в 390 долларов. А сестры Делевинь основали винный веганский бренд Della-Vite.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Афера по-голливудски
Звездная комедия о задолжавшем кинопродюсере
балет
Шахерезада (онлайн-трансляция)
Одноактный балет с Дианой Вишневой на музыку Римского-Корсакова
мелодрама
Курьер
Мечтай о высоком: фильм Карена Шахназарова про курьера, влюбленного в профессорскую дочку
поп
Елка
Эстрадная музыка, за которую не стыдно
драматический
24 +
Доподлинные интимные истории из первых уст
интерактивная
Reset 2.0
Арт-терапия, разная и полезная
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить