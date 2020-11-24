Королева Великобритании выпустила джин с экстрактами растений из ее сада в Сандрингеме

Напиток представляет собой классический сухой джин с нотками мирта и экзотических фруктов «Шарон», известных как китайская хурма. Партия Sandringham Celebration Gin была произведена в Северном Норфолке. Пол-литровую бутылку из коллекции можно купить за 50 фунтов стерлингов.

Королева Великобритании Елизавета II выпустила собственный джин с экстрактами растений, выращенных в саду ее поместья Сандрингем. Об этом сообщил Daily Mail.

Сандрингемский джин стал уже третьим алкогольным напитком, представленным королевской семьей. Летом Елизавета II выпустила официальный джин Букингемского дворца, а в ноябре принц Чарльз начал продавать органический джин Highgrove, названный в честь его резиденции.

На этикетке нового джина указано, что Sandringham Celebration Gin — это «полнотелый джин с богатыми тонами можжевельника и затяжным цитрусовым послевкусием». Королевское поместье отмечает, что напиток — «идеальный подарок на это Рождество».

Ранее в этом году собственные алкогольные напитки выпустили многие знаменитости. Например, Илон Маск представил текилу Tesla Tequila — она стоит 250 долларов. Бред Питт предложил покупателям розовое игристое вино Fleur de Miraval по цене в 390 долларов. А сестры Делевинь основали винный веганский бренд Della-Vite.