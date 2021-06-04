Новосибирского полицейского, застрелившего 19-летнего парня, освободили по поручению Бастрыкина

Автоинспектора Александра Гусева, ранее арестованного за убийство 19-летнего Векила Абдуллаева, выпустили из СИЗО по поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Следователь изменил меру пресечения на подписку о невыезде и надлежащем поведении, следует из сообщения на сайте ведомства.

Также Бастрыкин назначил служебные проверки в отношении сотрудников, принявших решение заключить Гусева под стражу.

28 мая сотрудник ДПС Александр Гусев ранил из табельного пистолета Векила Абдуллаева, который пытался вытащить своего знакомого, задержанного полицией. По словам Гусева, выстрел произошел непроизвольно. 30 мая 19-летний Абдуллаев умер в больнице.

Инспектора обвинили в превышении должностных полномочий и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Его арестовали 31 мая. 2 июня семью Гусевых вывезли из поселка под Новосибирском из‑за угроз от родственников и знакомых погибшего.