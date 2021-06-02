перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
samokat.ru К концу 2021 года число дарксторов в России вырастет в 1,5 раза
К концу 2021 года число дарксторов в России вырастет в 1,5 раза 12:14
«Лен»: петербургская фолк-джаз-группа Settlers выпустила новый сингл 12:04
В России выявили 8832 случая коронавируса за последние сутки 11:25
В Госдуме предложили ограничивать работу иноагентов в период выборов в России 11:00
Знаменитый цветной пиджак Эдуарда Лимонова выставят на аукцион. Стартовая цена — 380 тыс. рублей 10:38
На игровые платформы предложили распространить требования «закона Яровой» по хранению сообщений 10:15
sophiet/Instagram Софи Тернер снимется в криминальном сериале от HBO Max вместе с Колином Фертом
Софи Тернер снимется в криминальном сериале от HBO Max вместе с Колином Фертом 10:14
Из поселка под Новосибирском увезли семью полицейского, арестованного за убийство 19-летнего парня 9:45
Ватикан криминализировал сексуальное насилие над взрослыми на фоне движения #MeToo 9:15
«Новая газета»: допустимая концентрация нефтепродуктов в реке Колве превышена в 500 раз 2:12
Тейлор Свифт снимется с Марго Робби и Кристианом Бейлом в новом фильме Дэвида О.Расселла 1:24
В сети появилось объявление о продаже базы данных участников проекта «Умное голосование» 0:35
Converse «Уважайте все местоимения»: бренды, которые выпустили специальные коллекции к Месяцу прайда
«Уважайте все местоимения»: бренды, которые выпустили специальные коллекции к Месяцу прайда 0:05
Прокуратура отозвала иск о блокировке сайта «Российской ЛГБТ-сети» Вчера в 23:24
Гендиректор Discovery раскрыл новое название компании и слоган после слияния с WarnerMedia Вчера в 22:52
В Minecraft появился музей, посвященный «Смешарикам» Вчера в 22:51
В Италии из тюрьмы досрочно освободили мафиози Джованни Бруску. Он причастен к сотне убийств Вчера в 22:16
ВОЗ одобрила седьмую вакцину от COVID-19 — китайскую Sinovac Вчера в 22:05
Jae Park/Unsplash В Петербурге пара приютила 38 котов. Хозяева хотели их выбросить — теперь животным ищут новый дом
В Петербурге пара приютила 38 котов. Хозяева хотели их выбросить — теперь животным ищут новый дом Вчера в 20:52
Катрин Ненашеву уволили из Политехнического музея из‑за «несовпадения позиций» с новым руководством Вчера в 20:50
Отключить рекламу

Из поселка под Новосибирском увезли семью полицейского, арестованного за убийство 19-летнего парня

Виктория Шанина
Сегодня в 9:45

Семью арестованного автоинспектора Александра Гусева вывезли из поселка Мошково в Новосибирской области. Сам Гусев обвиняется в убийстве 19-летнего Векила Абдуллаева, пишет НГС со ссылкой на зятя инспектора ДПС Виктора.

«Как только парень умер, то всю семью сразу вывезли. Потому что близкие и знакомые парня начали бунтовать и начались конкретные угрозы: убьем, зарежем», — рассказал Виктор.

После смерти Абдуллаева поселок заполнили машины ОМОНа, а дом семьи полицейского взяли под охрану. Все это связано с тем, что родственники Гусева опасаются мести со стороны близких погибшего.

28 мая сотрудник ДПС Александр Гусев ранил из табельного пистолета Векила Абдуллаева, который пытался вытащить своего знакомого, задержанного полицией. По словам Гусева, выстрел произошел непроизвольно. 30 мая 19-летний Абдуллаев умер в больнице.

Инспектора обвинили в превышении должностных полномочий и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Его арестовали 31 мая, сообщает следственное управление СК России по Новосибирской области.

События недели на afisha.ru
триллер
Тихое место-2
Продолжение самого концептуального хоррора последних лет
электроника
Mujuice
Урбанистическая меланхолия и пестрая танцевальная электроника
триллер
Форсаж-9
Семья Торрето снова в опасности
рок
«Звери»
Герои романтического поп-рока нулевых
мультфильм
Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный»
Полнометражка популярного аниме про маленьких борцов с нечистью
моноспектакль
Контрабас
Хабенский солирует в монодраме Зюскинда
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
ГИБДД
СКР
Люди
Александр Гусев
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить