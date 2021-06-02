Из поселка под Новосибирском увезли семью полицейского, арестованного за убийство 19-летнего парня

Семью арестованного автоинспектора Александра Гусева вывезли из поселка Мошково в Новосибирской области. Сам Гусев обвиняется в убийстве 19-летнего Векила Абдуллаева, пишет НГС со ссылкой на зятя инспектора ДПС Виктора.

«Как только парень умер, то всю семью сразу вывезли. Потому что близкие и знакомые парня начали бунтовать и начались конкретные угрозы: убьем, зарежем», — рассказал Виктор.

После смерти Абдуллаева поселок заполнили машины ОМОНа, а дом семьи полицейского взяли под охрану. Все это связано с тем, что родственники Гусева опасаются мести со стороны близких погибшего.

28 мая сотрудник ДПС Александр Гусев ранил из табельного пистолета Векила Абдуллаева, который пытался вытащить своего знакомого, задержанного полицией. По словам Гусева, выстрел произошел непроизвольно. 30 мая 19-летний Абдуллаев умер в больнице.

Инспектора обвинили в превышении должностных полномочий и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Его арестовали 31 мая, сообщает следственное управление СК России по Новосибирской области.