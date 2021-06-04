В России за сутки выявили 8947 случаев коронавируса

В России выявили 8947 случаев коронавируса за сутки, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 14 заражений больше, чем вчера .

Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 5 108 129. За последние сутки вылечились 8530 человек, за все время — 4 720 512. За сутки умерли 377 заболевших, за весь период — 123 037.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 172 млн человек, 3,7 млн из них умерли. Россия находится на шестом месте по числу заражений. На первом — США (33,3 млн), на втором — Индия (28,5 млн). За ними идут Бразилия (16,8 млн), Франция (5,7 млн) и Турция (5,2 млн).