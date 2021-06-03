За последние сутки в России выявили 8933 случая коронавируса

В России выявили 8933 случая коронавируса за сутки, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 101 заражение больше, чем вчера .

Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 5 099 182. За последние сутки вылечились 9383 человека, за все время — 4 711 982. За сутки умерли 393 заболевших, за весь период — 122 660.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 171,6 млн человек, 3,6 млн из них умерли. Россия находится на шестом месте по числу заражений. На первом — США (33,3 млн), на втором — Индия (28,4 млн). За ними идут Бразилия (16,7 млн), Франция (5,7 млн) и Турция (5,2 млн).