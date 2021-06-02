11-летняя Нанди Бушелл исполнила драм-кавер на Slipknot. На нее обратил внимание барабанщик группы

11-летняя девочка-вундеркинд Нанди Бушелл поделилась в социальных сетях драм-кавером на песню «Duality» группы Slipknot. Так она решила отдать дать уважения барабанщикам коллектива — Джоуи Джордисону и Джею Вайнбергу.

«Это правда одна из моих любимых групп. Я люблю барабанить двумя педалями. Это так приятно. На самом деле я и правда слушаю Slipknot, когда ложусь спать по ночам», — поделилась Бушелл в социальных сетях. ​

Девочка не только в совершенстве овладела игрой двумя педалями, но продемонстрировала это, надев точную копию маски гитариста Slipknot Мика Томсона.