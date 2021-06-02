11-летняя Нанди Бушелл исполнила драм-кавер на Slipknot. На нее обратил внимание барабанщик группы

11-летняя девочка-вундеркинд Нанди Бушелл поделилась в социальных сетях драм-кавером на песню «Duality» группы Slipknot. Так она решила отдать дать уважения барабанщикам коллектива — Джоуи Джордисону и Джею Вайнбергу.
«Это правда одна из моих любимых групп. Я люблю барабанить двумя педалями. Это так приятно. На самом деле я и правда слушаю Slipknot, когда ложусь спать по ночам», — поделилась Бушелл в социальных сетях.
Девочка не только в совершенстве овладела игрой двумя педалями, но продемонстрировала это, надев точную копию маски гитариста Slipknot Мика Томсона.
На видео обратил внимание барабанщик группы Джей Вайнберг. В своем посте он написал: «Ты самая лучшая, Нанди!»
11-летняя мультиинструменталистка Нанди Бушелл стала настоящей сенсацией в социальных сетях. Ее череда вирусных кавер-видео заслужила похвалу таких знаменитостей, как Ленни Кравиц, Том Морелло, и даже привела к сотрудничеству с фронтменом Foo Fighters Дейвом Гролом. А еще школьница успела сыграть с Кравицем на ударных и выступить в шоу Эллен ДеДженерес.