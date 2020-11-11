Дейв Грол предложил британской школьнице сыграть на концерте Foo Fighters

Фронтмен Foo Fighters Дейв Грол предложил 10-летней барабанщице Нанди Бушелл из английского Ипсуича выступить на их концерте, когда группа вернется в Британию. Это произошло во время видеозвонка, организованного New York Times, пишет Би-би-си.

Грол и Бушелл также договорились вместе записать песню и рассказали друг другу о том, как впервые сели за ударные. Говоря о совместном концерте, фронтмен Foo Fighters заявил, что девочка должна выйти на сцену под конец выступления, иначе она может «украсть шоу».

Дружба между Гролом и Бушелл завязалась после того, как школьница вызвала музыканта на битву барабанщиков.