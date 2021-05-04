Вышел новый тизер «Круэллы» с Эммой Стоун

Действие фильма происходит в 1970-х, когда главная героиня еще носит имя Эстелла и мечтает стать модельером.

По сюжету девушка потеряла родителей, когда ей было 12 лет, и после этого оказалась в Лондоне. Чтобы выжить, она занялась грабежами с воришками Горацием и Джаспером. Однажды она оказалась в мире богатых и знаменитых, где один рок-музыкант поручил ей создать авторское украшение.

Вместе со Стоун в картине сыграли Эмма Томпсон, Марк Стронг и Пол Уолтер Хаузер. Режиссер картины — Крейг Гиллеспи, ранее снявший «Тоня против всех». В российском прокате «Круэлла» появится 3 июня, а в США релиз состоится 28 июня одновременно в кино и стриминговом сервисе Disney+.