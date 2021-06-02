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К концу 2021 года число дарксторов в России вырастет в 1,5 раза

Виктория Шанина
Сегодня в 12:14

К концу 2021 года число дарксторов в России вырастет в 1,5 раза

В начале января 2021 года насчитывалось 650 дарксторов, а к концу года точек будет уже больше 1000. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на подсчеты компании «Infoline-аналитика».

Речь идет о небольших локальных складах, где хранятся онлайн-заказы. Рынок дарксторов начал активно расти только в 2020 году. С января по март этого года их число выросло на 350 штук.

По данным на первый квартал 2021-го, больше всего таких складов было у «Самоката» — 550 штук. «Яндекс.Лавка» заняла вторую строчку в этой рейтинге с 330 точками.

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что общая сумма, потраченная на постройку дарксторов в 2020–2021 годах, составит около 6 млрд рублей. По его словам, из‑за пандемии и появления на рынке онлайн-покупок новых игроков выросла конкуренция за сроки исполнения заказов. Вместе с этим открылось множество новых точек.

Раньше ритейлеры доставляли товары на следующий день, а сейчас заказы приходят от 15 минут до 2 часов. Дело в том, что, в отличие от традиционных складов, дарксторы находятся близко к заказчикам.

Сооснователь «Самоката» Вячеслав Бочаров добавил, что оперативное исполнение заказов обеспечивает и быстрая сборка. Стеллажи с продуктами тут расположены по механизму обычных магазинов, поэтому на все работы уходит от двух до пяти минут.

Самокат был основан Бочаровым и Родионом Шишковым в 2018 году. В мае прошлого года 75,6% компании приобрело совместное предприятие Mail.ru Group и Сбера — «О2О холдинг». По данным «Ведомостей», на 2020 год у сервиса было 400 дарксторов, доставкой занимались 8000 человек, а годовая выручка компании составила 9,7 млрд рублей.

В марте «Самокат» анонсировал запуск в регионах. Сервис уже работает в Краснодаре, Самаре, Екатеринбурге, Новосибирске и ряде других городов-миллионников.

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