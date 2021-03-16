Сервис доставки «Самокат» анонсировал запуск в регионах

Сервис экспресс-доставки «Самокат» объявил о региональной экспансии. С 16 марта он начнет работать в Краснодаре, с 18 марта — в Самаре, а в ближайшие три месяца планируется запуск во всех российских городах-миллионниках (по данным Росстата от 1 января 2020 года, таких городов 15). Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на сооснователя компании Вячеслава Бочарова.

«Самокат» нацелен на развитие именно 15-минутной доставки за счет увеличения дарксторов, отмечает он. На первом этапе сервис планирует открыть в новых городах по 1-2 распределительных центра и в среднем по 30 дарксторов. Этого должно хватить для обеспечения быстрой доставки. По подсчетам аналитиков, средние затраты на запуск в каждом из городов-миллионников могут составить на первом этапе 260-460 млн рублей.

Эксперты считают, что услуга экспресс-доставки продуктов и товаров первой необходимости может привлечь потребителей в новых городах. Одним из конкурентных преимуществ сервиса является то, что за доставку не нужно платить, отмечают они.

Интерес к городам-миллионникам сооснователь «Самоката» объясняет опытом выхода в регионы. Количество клиентов в Казани и Нижнем Новгороде в первые дни было выше, чем в Москве и Петербурге, поясняет Бочаров (сейчас сервис работает только в этих четырех городах).

Самокат был основан Бочаровым и Родионом Шишковым в 2018 году. В мае прошлого года 75,6% компании приобрело совместное предприятие Mail.ru Group и «Сбера» — «О2О холдинг». По данным «Ведомостей», на 2020 год у сервиса было 400 дарксторов, доставкой занимались 8 тыс. человек, а годовая выручка компании составила 9,7 млрд рублей.