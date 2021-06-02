перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«Новая газета»: допустимая концентрация нефтепродуктов в реке Колве превышена в 500 раз 2:12
Тейлор Свифт снимется с Марго Робби и Кристианом Бэйлом в новом фильме Дэвида О. Расселла 1:24
В сети появилось объявление о продаже базы данных участников проекта «Умное голосование» 0:35
Converse «Уважайте все местоимения»: бренды, которые выпустили специальные коллекции к месяцу Прайда
«Уважайте все местоимения»: бренды, которые выпустили специальные коллекции к месяцу Прайда 0:05
Прокуратура отозвала иск о блокировке сайта «Российской ЛГБТ-сети» Вчера в 23:24
Гендиректор Discovery раскрыл новое название компании и слоган после слияния с WarnerMedia Вчера в 22:52
В Minecraft появился музей, посвященный «Смешарикам» Вчера в 22:51
В Италии из тюрьмы досрочно освободили мафиози Джованни Бруска. Он причастен к сотне убийств Вчера в 22:16
ВОЗ одобрила седьмую вакцину от COVID-19 — китайскую Sinovac Вчера в 22:05
Jae Park/Unsplash В Петербурге пара приютила 38 котов. Хозяева хотели их выбросить — теперь животным ищут новый дом
В Петербурге пара приютила 38 котов. Хозяева хотели их выбросить — теперь животным ищут новый дом Вчера в 20:52
Катрин Ненашеву уволили из Политехнического музея из‑за «несовпадения позиций» с новым руководством Вчера в 20:50
Задержание экс-директора «Открытой России», «Брат» на Netflix и другие новости дня Вчера в 20:33 Дайджест
Дмитрия Гудкова задержали до суда. Его подозревают в причинении имущественного ущерба Вчера в 20:26
Издание Sloww и бренд Vans запустили подкаст о женском скейтбординге Вчера в 20:13
Till Lindemann/YouTube В твиттере обсудили новый клип Тилля Линдеманна. Пользователи прозвали его Толяном
В твиттере обсудили новый клип Тилля Линдеманна. Пользователи прозвали его Толяном Вчера в 19:25
Российских муфтиев призвали активнее производить позитивный интернет-контент Вчера в 19:15
IKEA выпустила коллекцию, вдохновленную традиционными ремеслами Таиланда, Иордании и Индии Вчера в 19:10
Почти две трети россиян готовы наказывать детей физически. Столько же подвергались насилию в детстве Вчера в 19:01
Summer Sound объявил новых артистов фестиваля. Среди них — Zivert, Zoloto и «Хлеб» Вчера в 18:53
Reuters/Twitter Аукционный дом Sotheby’s проведет распродажу NFT. На ней продадут самый старый токен в мире
Аукционный дом Sotheby’s проведет распродажу NFT. На ней продадут самый старый токен в мире Вчера в 18:34
Отключить рекламу

Тейлор Свифт снимется с Марго Робби и Кристианом Бэйлом в новом фильме Дэвида О. Расселла

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:24

Американская певица Тейлор Свифт снимется в новом фильме Дэвида О. Расселла. Вместе с ней в картине сыграют Марго Робби, Кристиан Бэйл, Джон Дэвид Вашингтон, Рами Малек, Зои Салдана, Аня Тейлор-Джой, Крис Рок, Майк Майерс и Роберт Де Ниро, сообщил Collider.

Сюжет фильма пока держится в секрете, но известно, что он будет костюмным — его действие развернется в прошлом. Какая роль достанется Свифт, не сообщается. В ленте также появятся Майкл Шеннон, Тимоти Олифант, Андрея Райзборо, Маттиас Шенертс и Алессандро Нивола.

Для Тейлор Свифт фильм станет уже не первой актерской работой — ранее артистка участвовала в «Кошках», «Посвященном» и «Дне Святого Валентина». Кроме того, певица озвучила одного из персонажей мультфильма «Лоракс» и снялась в нескольких документальных проектах.

В мае Тейлор Свифт вошла в топ лучших музыкантов десятилетия по версии Billboard Music Awards. Она стала самой награждаемой женщиной, но в общем списке главных артистов декады уступила рэперу Дрейку.

События недели на afisha.ru
триллер
Тихое место-2
Продолжение самого концептуального хоррора последних лет
электроника
Mujuice
Урбанистическая меланхолия и пестрая танцевальная электроника
триллер
Форсаж-9
Семья Торрето снова в опасности
рок
«Звери»
Герои романтического поп-рока нулевых
мультфильм
Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный»
Полнометражка популярного аниме про маленьких борцов с нечистью
моноспектакль
Контрабас
Хабенский солирует в монодраме Зюскинда
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить