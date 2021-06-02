Тейлор Свифт снимется с Марго Робби и Кристианом Бэйлом в новом фильме Дэвида О. Расселла

Американская певица Тейлор Свифт снимется в новом фильме Дэвида О. Расселла. Вместе с ней в картине сыграют Марго Робби, Кристиан Бэйл, Джон Дэвид Вашингтон, Рами Малек, Зои Салдана, Аня Тейлор-Джой, Крис Рок, Майк Майерс и Роберт Де Ниро, сообщил Collider.

Сюжет фильма пока держится в секрете, но известно, что он будет костюмным — его действие развернется в прошлом. Какая роль достанется Свифт, не сообщается. В ленте также появятся Майкл Шеннон, Тимоти Олифант, Андрея Райзборо, Маттиас Шенертс и Алессандро Нивола.

Для Тейлор Свифт фильм станет уже не первой актерской работой — ранее артистка участвовала в «Кошках», «Посвященном» и «Дне Святого Валентина». Кроме того, певица озвучила одного из персонажей мультфильма «Лоракс» и снялась в нескольких документальных проектах.

В мае Тейлор Свифт вошла в топ лучших музыкантов десятилетия по версии Billboard Music Awards. Она стала самой награждаемой женщиной, но в общем списке главных артистов декады уступила рэперу Дрейку.