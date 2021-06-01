«Вроде нежадный мужик»: Путин призвал главу «Сургутнефтегаза» дать денег многодетным семьям

Президент России Владимир Путин предложил гендиректору «Сургутнефтегаза» Владимиру Богданову оказать финансовую поддержку многодетным семьям. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на речь политика во время встречи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава».

«Владимир Леонидович вроде такой нежадный мужик-то, должен поддерживать такие семьи. Пусть он посмотрит там в „Сургутнефтегазе“, компания большая, богатая. Такие семьи мог бы поддержать так напрямую, многодетные», — сказал Путин.

На данный момент, по версии журнала Forbes, состояние Богданова оценивается в 1,8 млрд долларов. Среди российских миллиардеров глава «Сургутнефтегаза» занимает 76-ю строчку.

Президент уверен, что Богданов «наверняка нас слышит и поможет». Власти России при этом будут «концентрировать дополнительные ресурсы» для поддержки многодетных семей.

В середине апреля Владимир Путин анонсировал ряд мер для поддержки семей. В середине августа родители всех школьников получат по 10 тыс. рублей на каждого ребенка. Кроме того, будут увеличены выплаты беременным женщинам и детям из неполных семей.