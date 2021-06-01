В МВД предложили развивать бесплатные секции для подростков, чтобы те не ходили на протесты

МВД внесло в правительство инициативу по развитию секций для детей и подростков, чтобы они стали альтернативой участию в несанкционированных акциях. Об этом сообщил заместитель начальника УОООП Вадим Гайдов, передает РИА «Новости».

По словам Гайдова, необходимо создать условия для развития «социально ориентированных общественных детских и молодежных объединений». Эти секции, отмечает он, должны быть доступны как в территориальном, так и в финансовом плане для проведения внеурочной занятости молодежи «на безвозмездной основе».

«Силой разрешать негативные процессы в молодежной среде — не всегда правильное решение. Купирование таких процессов среди подростков и молодежи силовыми способами, административными и уголовно-правовыми мерами зачастую дает кратковременный результат», — пояснил заместитель начальника УОООП.

23 и 31 января, а также 2 февраля по всей России прошли многочисленные акции в поддержку Алексея Навального. Они не были согласованы с властями и завершились массовыми задержаниями. Также крупные митинги в поддержку оппозиционера прошли 21 апреля.