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Экс-директора «Открытой России» Андрея Пивоварова задержали в самолете. Его повезут в СК

Рустам Абдуллин
Сегодня в 21:32

Бывшего директора «Открытой России» Андрея Пивоварова сняли с самолета в петербургском аэропорту Пулково, сообщает политик в своем твиттере.

По словам Пивоварова, рейс Санкт-Петербург — Варшава, на котором он летел на отдых, развернули на взлетной полосе сотрудники полиции. В ФСБ Пулково ему запретили пользоваться телефоном и назвали основания задержания — политик находится в розыске, однако его причин не уточнили.

27 мая общественная организация «Открытая Россия» объявила о прекращении деятельности. Все отделения «Открытой России» в регионах закрыты, ее члены исключены из организации, иски, связанные с регистрацией «Открытки», отозваны из Минюста. «Мы делаем это во избежание уголовного преследования», — объяснил решение Пивоваров.

После на место приехал «инициатор розыска». Сотрудники подписывают документы на передачу Пивоварова из таможенной зоны в Следственный комитет.

К Пивоварову едет адвокат «Правозащиты Открытки» Елена Бородина, пишет «ОВД-Инфо».

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