Звезда «Офиса» Дженна Фишер сказала, что предложение Джима на заправке стоило шоу 250 тыс. долларов

Предложение Джима Халперта Пэм Бисли на автозаправке было самой дорогой сценой в сериале «Офис» — оно обошлось шоу в 250 тыс. долларов. Об этом рассказала Дженна Фишер, сыгравшая Пэм, пишет The Insider.

Выступая в последнем эпизоде подкаста Office Ladies, который она ведет совместно с бывшей коллегой по «Офису» Анджелой Кинси, Фишер отметила, что сцена снималась на арендованной съемочной площадке с фальшивым дождем.

«На самом деле мы не летали в это место. Они построили декорации на стоянке „Бест Бай“, где я бывала много раз. Съемочная группа использовала Google Street View, чтобы взять изображения реальной заправочной станции», — рассказала Фишер.

Она добавила, что команда шоу «построила четырехполосную кольцевую гоночную трассу вокруг заправки», чтобы создать иллюзию дорожного движения вокруг Джима и Пэм. Съемочная группа установила камеры на другой стороне гоночной трассы и заставила машины объезжать заправку со скоростью 55 миль в час.

По словам актрисы, действие происходит на заправке, потому что создатели сериала хотели, чтобы Джим сделал предложение «в самом обычном месте». «На самом деле это было очень романтично», — сказала Фишер.