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«Офис» возглавил топ-15 сериалов по просмотрам на стриминговых сервисах США в 2020 году

Константин Зорниченко
Сегодня в 14:26

Сериал «Офис» стал самым просматриваемым сериалом на стримингах в 2020 году. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на исследование Nielsen.

За год американцы посмотрели более 57,1 млрд минут комедийного шоу. На второй позиции оказался сериал «Анатомия страсти», набравший 39,4 млрд минут, и тройку лидеров замыкает «Мыслить как преступник» (35,4 млрд минут).

Полный топ сериалов по итогам 2020 года выглядит следующим образом: 


  1. «Офис» (57,1 млрд)
  2. «Анатомия страсти» (39,4 млрд)
  3. «Мыслить как преступник» (35,4 млрд)
  4. «Озарк» (30,5 млрд)
  5. «Морская полиция: Спецотдел» (28,1 млрд)
  6. «Шиттс Крик» (23,8 млрд)
  7. «Сверхъестественное» (20,3 млрд)
  8. «Люцифер» (19 млрд)
  9. «Бесстыжие» (18,2 млрд)
  10. «Корона» (16,3 млрд)
  11. «Король тигров» (15,6 млрд)
  12. «Новенькая» (14,5 млрд)
  13. «Мандалорец» (14,5 млрд)
  14. «Черный список» (14,5 млрд)
  15. «Дневники вампира» (14,1 млрд)

Аналитики Nielsen собирают данные по четырем стриминговым сервисам: Netflix, Amazon Prime Video, Hulu и Disney+. При подсчете учитываются только просмотры онлайн-кинотеатров на телевизоре, то есть данные о воспроизведении на мобильных устройствах в статистику не попадают. 31 декабря «Офис» убрали с Netflix, потому что сериал стал эксклюзивом Peacock.

С 1 января платформа начала показывать вырезанные сцены из «Офиса». Первые два сезона можно посмотреть бесплатно. Одним из первых эксклюзивных роликов стал отрывок с очередным розыгрышем, который Джим Халперт устроил для Дуайта Шрута. Сотрудники компании Dunder Mifflin убедили своего коллегу в том, что он находится в «Матрице», разыграв с ним сюжет первой части одноименной трилогии сестер Вачовски.

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