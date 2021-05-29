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В РПЦ предложили наделить эмбрионы правами человека на законодательном уровне

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:59

Русская православная церковь предложила принять закон, который бы распространял права человека на жизнь человеческого зародыша. С таким заявлением выступил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев), передает РИА «Новости».

«Мы признаем за эмбрионом те же права, что и за родившимся человеком. Мы настаиваем, что понятие прав человека должно распространяться и на эмбрионы. Соответственно, мы считаем недопустимыми манипуляции с эмбрионами, мы считаем недопустимым использование эмбрионов в качестве биоматериала. Мы считаем, что жизнь человеческого зародыша должна быть законодательно защищена», — сказал он в передаче «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

Ранее патриарх Кирилл призвал женщин, не готовых воспитывать детей, отказаться от аборта и передать ребенка церкви для воспитания. Он отметил, что сейчас в стране функционирует 77 кризисных центров для женщин, открытых РПЦ, где принимают всех, вне зависимости от вероисповедания и гражданства.

РПЦ неоднократно призывала вывести аборты из системы ОМС. Против выступали в Минздраве — там отмечали, что возможность проводить аборты лишь за деньги приведет к дискриминации: их смогут сделать только более информированные и обеспеченные женщины.

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