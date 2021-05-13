Патриарх Кирилл призвал женщин, не готовых воспитывать детей, передать их церкви вместо аборта

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал женщин, не готовых воспитывать детей, отказаться от аборта и передать ребенка РПЦ для воспитания. Об этом он заявил в обращении к участникам X Общецерковного съезда по социальному служению.

«Если вы не можете воспитать ребенка, но вы его родили или готовы родить, не убивайте ребенка, родите и отдайте нам, церкви, и мы сделаем все, чтобы воспитать и поднять на ноги ваше дитя. И никогда не будем препятствовать тому, чтобы вы как мать могли навещать, чувствовать единство со своим ребенком. Наоборот — будем делать все для того, чтобы укреплялась ваша семья, пусть и неполная, но имеющая ценность и пред богом, и в отношении ко всему нашему Отечеству», — сказал он.

Священнослужитель отметил, что сейчас в стране функционирует 77 кризисных центров для женщин в трудной ситуации, открытых РПЦ. В них, по словам патриарха, принимают всех, вне зависимости от вероисповедания и гражданства.

Русская православная церковь неоднократно призывала вывести аборты из системы ОМС. Против выступали в Минздраве — там отмечали, что возможность проводить аборты лишь за деньги приведет к дискриминации: их смогут сделать только более информированные и обеспеченные женщины.