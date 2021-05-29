В России выявили 9 289 новых случаев коронавируса

В России выявили 9 289 случаев коронавируса в 85 регионах за последние сутки, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 37 заражений больше, чем вчера.

Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Нижегородской, Воронежской и Саратовской областях.