В России выявили 9 289 новых случаев коронавируса

В России выявили 9 289 случаев коронавируса в 85 регионах за последние сутки, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 37 заражений больше, чем вчера.
Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Нижегородской, Воронежской и Саратовской областях.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 5 053 748. За последние сутки вылечились 9 250 человек, за все время — 4 670 484. За сутки умер 401 заболевший, за весь период — 120 807.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 169,4 млн человек, 3,5 млн из них умерли. Россия находится на шестом месте по числу заражений. На первом — США (33,2 млн), на втором — Индия (27,7 млн). За ними идут Бразилия (16,3 млн), Франция (5,7 млн) и Турция (5,2 млн).