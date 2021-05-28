За сутки в России выявили 9252 случая коронавируса

В России выявили 9252 случая коронавируса в 84 регионах за последние сутки, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 213 заражений больше, чем вчера.
Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Воронежской, Нижегородской, Иркутской и Саратовской областях.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 5 044 459. За последние сутки вылечились 9385 человек, за все время — 4 661 234. За сутки умерли 404 заболевших, за весь период — 120 406.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 168,9 млн человек, 3,5 млн из них умерли. Россия находится на шестом месте по числу заражений. На первом — США (33,2 млн), на втором — Индия (27,5 млн). За ними идут Бразилия (16,3 млн), Франция (5,6 млн) и Турция (5,2 млн).