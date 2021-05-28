За сутки в России выявили 9252 случая коронавируса

В России выявили 9252 случая коронавируса в 84 регионах за последние сутки, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 213 заражений больше, чем вчера.

Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Воронежской, Нижегородской, Иркутской и Саратовской областях.