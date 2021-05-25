30 мая в Петербурге пройдет Science Bar Hopping — удивительный фестиваль науки, где популяризаторы науки и ученые выступают с лекциями в барах. Мы выбрали несколько самых интересных лекций, на которые стоит сходить. Запасайтесь масками — и обязательно регистрируйтесь на сайте, чтобы мест в заведениях хватило всем.
Первая волна
«Если надо — уколюсь»
Конца пандемии не видно, но, кажется, в наших силах его понемногу приближать: вакцины уже существуют, да еще и несколько. Научный журналист и молекулярный биолог Ирина Якутенко (она написала отличную книгу «Вирус, который сломал планету» и ведет канал «Безвольные каменщики») расскажет все, что известно сейчас об антиковидных вакцинах: как они работают, чем отличаются друг от друга, помогают ли против новых штаммов, можно ли сочетать разные вакцины между собой.
Страхи, надежды и опросы. Что люди в России и мире думают про беспилотные автомобили?
Пока по улицам рассекают пилотируемые самокаты, но скоро нас ждет эпоха беспилотных автомобилей. Социолог технологий Николай Руденко расскажет, как к этому относятся мужчины и женщины, готовы ли доверять беспилотникам перевозку детей и действительно ли Россия — страна победившего технооптимизма.
Как говорили древние индоевропейцы?
Индоевропейские языки — от санскрита и латыни до русского и английского — произошли от общего предка. Филолог Александр Пиперски, лауреат премии «Просветитель», расскажет о том, как лингвисты реконструируют праиндоевропейский язык — и даже обещает прочитать басню на нем.
Многогранная идентичность астраханских карагашей: как сменить национальность?
Один из множества малых народов России — карагаши, которые живут в прикаспийской степи. Сейчас их осталось всего несколько тысяч — и на этой лекции антрополог и автор телеграм-канала «Степной новиоп» Федор Алексеев расскажет, как советская этническая политика пыталась смешать карагашей с татарами, как они живут сейчас и за что сегодня борются карагашские активисты.
В какие игры играет искусственный интеллект?
Кажется, очевидно, что искусственный интеллект скоро уже окончательно победит, вопрос только в том, как он это сделает. Пока мы переживаем, не поработит ли компьютерный разум человечество, стоит вспомнить об одной сфере, в которой он нам знаком уже давно. Алина Латыпова из Лаборатории исследований компьютерных игр (ЛИКИ) расскажет, как развивался ИИ в видеоиграх.
Вторая волна
Не судить, но исследовать. Зачем изучать судебную систему?
В каком бы состоянии ни находилась российская судебная система, она влияет на нашу жизнь, и важно понимать, как этот институт работает. Социолог Кирилл Титаев расскажет, как работает суд и что делает его одним из самых занимательных социальных механизмов.
«Зловещая долина»: нужны ли нам человекоподобные роботы
Несмотря на то, что человекоподобные роботы часто бывают жутковатыми (из‑за эффекта «зловещей долины» — когда андроид очень похож на человека, но что‑то не так), инженеры продолжают их придумывать. Основатель компании Promobot Олег Кивокурцев расскажет, зачем они это делают и надо ли нам этих репликантов опасаться.
Постколониализм и гендерные роли: новые подходы к старым империям
Постколониализм — одно из главных слов современности: формально освободившись, осколки британской, советской и других империй оказались сложным образом связаны с бывшими метрополиями и испытывают так называемый постколониальный синдром. Как возникают такие отношения и при чем тут гендерные роли, расскажет историк Владислав Соболев.
Как человечество готовится полететь на Марс?
Популяризатор космонавтики Александр Хохлов расскажет, почему спустя шестьдесят лет после полета Гагарина мы все еще не колонизировали Марс — и есть ли у амбициозных проектов Илона Маска реальный потенциал.
Организаторы фестиваля — Фонд инфраструктурных и образовательных программ (группа «Роснано») и медиакомпания «Бумага».