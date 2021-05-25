30 мая в Петербурге пройдет Science Bar Hopping — удивительный фестиваль науки, где популяризаторы науки и ученые выступают с лекциями в барах. Мы выбрали несколько самых интересных лекций, на которые стоит сходить. Запасайтесь масками — и обязательно регистрируйтесь на сайте, чтобы мест в заведениях хватило всем.

Первая волна «Если надо — уколюсь» Конца пандемии не видно, но, кажется, в наших силах его понемногу приближать: вакцины уже существуют, да еще и несколько. Научный журналист и молекулярный биолог Ирина Якутенко (она написала отличную книгу «Вирус, который сломал планету» и ведет канал «Безвольные каменщики») расскажет все, что известно сейчас об антиковидных вакцинах: как они работают, чем отличаются друг от друга, помогают ли против новых штаммов, можно ли сочетать разные вакцины между собой.

Бар Stage Standup Club Адрес Восстания, 24/27б Начало 19.00

Страхи, надежды и опросы. Что люди в России и мире думают про беспилотные автомобили? Пока по улицам рассекают пилотируемые самокаты, но скоро нас ждет эпоха беспилотных автомобилей. Социолог технологий Николай Руденко расскажет, как к этому относятся мужчины и женщины, готовы ли доверять беспилотникам перевозку детей и действительно ли Россия — страна победившего технооптимизма.

Бар «Цветочки» Адрес Некрасова, 17 Начало 19.00

Как говорили древние индоевропейцы? Индоевропейские языки — от санскрита и латыни до русского и английского — произошли от общего предка. Филолог Александр Пиперски, лауреат премии «Просветитель», расскажет о том, как лингвисты реконструируют праиндоевропейский язык — и даже обещает прочитать басню на нем.

Бар Do Immigration Адрес Восстания, 24 Начало 19.00

Подробности по теме Александр Пиперски: «Из интереса к языку вырастает интерес к изобретательству» Александр Пиперски: «Из интереса к языку вырастает интерес к изобретательству»

Многогранная идентичность астраханских карагашей: как сменить национальность? Один из множества малых народов России — карагаши, которые живут в прикаспийской степи. Сейчас их осталось всего несколько тысяч — и на этой лекции антрополог и автор телеграм-канала «Степной новиоп» Федор Алексеев расскажет, как советская этническая политика пыталась смешать карагашей с татарами, как они живут сейчас и за что сегодня борются карагашские активисты.

Бар «Пирс 28» Адрес Некрасова, 28 Начало 19.00

В какие игры играет искусственный интеллект? Кажется, очевидно, что искусственный интеллект скоро уже окончательно победит, вопрос только в том, как он это сделает. Пока мы переживаем, не поработит ли компьютерный разум человечество, стоит вспомнить об одной сфере, в которой он нам знаком уже давно. Алина Латыпова из Лаборатории исследований компьютерных игр (ЛИКИ) расскажет, как развивался ИИ в видеоиграх.

Бар Krng Corp Адрес Кожевенная линия, 40 Начало 19.00

© Пресс-служба группы «Роснано»

Вторая волна Не судить, но исследовать. Зачем изучать судебную систему? В каком бы состоянии ни находилась российская судебная система, она влияет на нашу жизнь, и важно понимать, как этот институт работает. Социолог Кирилл Титаев расскажет, как работает суд и что делает его одним из самых занимательных социальных механизмов.

Бар «Ни в одном глазу» Адрес пер. Ульяны Громовой, 4 Начало 20.30

«Зловещая долина»: нужны ли нам человекоподобные роботы Несмотря на то, что человекоподобные роботы часто бывают жутковатыми (из‑за эффекта «зловещей долины» — когда андроид очень похож на человека, но что‑то не так), инженеры продолжают их придумывать. Основатель компании Promobot Олег Кивокурцев расскажет, зачем они это делают и надо ли нам этих репликантов опасаться.

Бар Pinch! Адрес Белинского, 5 Начало 20.30

Постколониализм и гендерные роли: новые подходы к старым империям Постколониализм — одно из главных слов современности: формально освободившись, осколки британской, советской и других империй оказались сложным образом связаны с бывшими метрополиями и испытывают так называемый постколониальный синдром. Как возникают такие отношения и при чем тут гендерные роли, расскажет историк Владислав Соболев.

Бар The Red Corner Адрес Некрасова, 6 Начало 20.30

Как человечество готовится полететь на Марс? Популяризатор космонавтики Александр Хохлов расскажет, почему спустя шестьдесят лет после полета Гагарина мы все еще не колонизировали Марс — и есть ли у амбициозных проектов Илона Маска реальный потенциал.

Бар Krng Corp Адрес Кожевенная линия, 40 Начало 20.30

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