30 мая в Петербурге пройдет Science Bar Hopping — удивительный фестиваль науки, где популяризаторы науки и ученые выступают с лекциями в барах. Мы выбрали несколько самых интересных лекций, на которые стоит сходить. Запасайтесь масками — и обязательно регистрируйтесь на сайте, чтобы мест в заведениях хватило всем.

Первая волна

«Если надо — уколюсь»

Конца пандемии не видно, но, кажется, в наших силах его понемногу приближать: вакцины уже существуют, да еще и несколько. Научный журналист и молекулярный биолог Ирина Якутенко (она написала отличную книгу «Вирус, который сломал планету» и ведет канал «Безвольные каменщики») расскажет все, что известно сейчас об антиковидных вакцинах: как они работают, чем отличаются друг от друга, помогают ли против новых штаммов, можно ли сочетать разные вакцины между собой.

Бар Stage Standup Club
Адрес Восстания, 24/27б
Начало 19.00

Страхи, надежды и опросы. Что люди в России и мире думают про беспилотные автомобили?

Пока по улицам рассекают пилотируемые самокаты, но скоро нас ждет эпоха беспилотных автомобилей. Социолог технологий Николай Руденко расскажет, как к этому относятся мужчины и женщины, готовы ли доверять беспилотникам перевозку детей и действительно ли Россия — страна победившего технооптимизма.

Бар «Цветочки»
Адрес Некрасова, 17
Начало 19.00

Как говорили древние индоевропейцы?

Индоевропейские языки — от санскрита и латыни до русского и английского — произошли от общего предка. Филолог Александр Пиперски, лауреат премии «Просветитель», расскажет о том, как лингвисты реконструируют праиндоевропейский язык — и даже обещает прочитать басню на нем.

Бар Do Immigration
Адрес Восстания, 24
Начало 19.00
Подробности по теме
Александр Пиперски: «Из интереса к языку вырастает интерес к изобретательству»
Александр Пиперски: «Из интереса к языку вырастает интерес к изобретательству»

Многогранная идентичность астраханских карагашей: как сменить национальность?

Один из множества малых народов России — карагаши, которые живут в прикаспийской степи. Сейчас их осталось всего несколько тысяч — и на этой лекции антрополог и автор телеграм-канала «Степной новиоп» Федор Алексеев расскажет, как советская этническая политика пыталась смешать карагашей с татарами, как они живут сейчас и за что сегодня борются карагашские активисты.

Бар «Пирс 28»
Адрес Некрасова, 28
Начало 19.00

В какие игры играет искусственный интеллект?

Кажется, очевидно, что искусственный интеллект скоро уже окончательно победит, вопрос только в том, как он это сделает. Пока мы переживаем, не поработит ли компьютерный разум человечество, стоит вспомнить об одной сфере, в которой он нам знаком уже давно. Алина Латыпова из Лаборатории исследований компьютерных игр (ЛИКИ) расскажет, как развивался ИИ в видеоиграх.

Бар Krng Corp
Адрес Кожевенная линия, 40
Начало 19.00
© Пресс-служба группы «Роснано»

Вторая волна

Не судить, но исследовать. Зачем изучать судебную систему?

В каком бы состоянии ни находилась российская судебная система, она влияет на нашу жизнь, и важно понимать, как этот институт работает. Социолог Кирилл Титаев расскажет, как работает суд и что делает его одним из самых занимательных социальных механизмов.

Бар «Ни в одном глазу»
Адрес пер. Ульяны Громовой, 4
Начало 20.30

«Зловещая долина»: нужны ли нам человекоподобные роботы

Несмотря на то, что человекоподобные роботы часто бывают жутковатыми (из‑за эффекта «зловещей долины» — когда андроид очень похож на человека, но что‑то не так), инженеры продолжают их придумывать. Основатель компании Promobot Олег Кивокурцев расскажет, зачем они это делают и надо ли нам этих репликантов опасаться.

Бар Pinch!
Адрес Белинского, 5
Начало 20.30

Постколониализм и гендерные роли: новые подходы к старым империям

Постколониализм — одно из главных слов современности: формально освободившись, осколки британской, советской и других империй оказались сложным образом связаны с бывшими метрополиями и испытывают так называемый постколониальный синдром. Как возникают такие отношения и при чем тут гендерные роли, расскажет историк Владислав Соболев.

Бар The Red Corner
Адрес Некрасова, 6
Начало 20.30

Как человечество готовится полететь на Марс?

Популяризатор космонавтики Александр Хохлов расскажет, почему спустя шестьдесят лет после полета Гагарина мы все еще не колонизировали Марс — и есть ли у амбициозных проектов Илона Маска реальный потенциал.

Бар Krng Corp
Адрес Кожевенная линия, 40
Начало 20.30
Подробности по теме
Илон Маск: при покорении Марса, вероятно, погибнет много людей
Илон Маск: при покорении Марса, вероятно, погибнет много людей

Организаторы фестиваля — Фонд инфраструктурных и образовательных программ (группа «Роснано») и медиакомпания «Бумага».