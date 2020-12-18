Минпромторг не поддержал запрет пластиковых пакетов

Госкомитет Беларуси по стандартизации предложил запретить оборот некоторых видов пластиковой упаковки в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС — Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия). Однако Минпромторг России уже выступил против этой идеи, передает РБК.

Какие изделия из пластика предлагается запретить:

полиэтиленовые пакеты толщиной до 50 мкм,

этикетки из поливинилхлорида (ПВХ) на пластиковых бутылках,

упаковку из вспененного полистирола (лотки из мягкого пластика для хранения пищевой продукции),

упаковку из разлагаемого пластика с добавлением катализатора (биоразлагаемые пакеты).

Как следует из протокола по итогам совещания с участием представителей стран ЕАЭС и компаний из государств — членов союза, Минпромторг не поддержал большинство предложений Госкомитета Беларуси, так как посчитал их недостаточно аргументированными.

Помимо этого, ведомство считает, что сперва необходимо изучить влияние запретов на рынки ЕАЭС. К тому же ограничения будут нарушать правила, введенные из‑за пандемии коронавируса: например, маски необходимо выкидывать в завязанных полиэтиленовых пакетах.

Тем временем многие страны постепенно отказываются от пластика, указывая на его вред для экологии. Страны Евросоюза, к примеру, запретят продажу пластиковой посуды, трубочек и некоторых других предметов из пластика в 2021 году. Аналогичные введет и Беларусь. В США запрет на пластиковые пакеты действует в Нью-Йорке, Калифорнии, Филадельфии и на Гавайях.