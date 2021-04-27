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Прокурор запросил до 16 лет тюрьмы для полицейских из дела Ивана Голунова

Валерия Корниенко
Сегодня в 16:29

Прокурор попросил Мосгорсуд назначить наказание в виде заключения сроком от 7 до 16 лет бывшим полицейским, обвиняемым в незаконном задержании и подбросе наркотиков журналисту «Медузы»* Ивану Голунову. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на адвоката одного из подсудимых.

Для ключевого фигуранта дела, бывшего начальника отдела наркоконтроля УВД по ЗАО Москвы Игоря Ляховца гособвинитель попросил 16 лет колонии. Для его экс-подчиненных Романа Феофанова, Максима Уметбаева и Акбара Сергалиева — по 12 лет. Для единственного признавшего вину фигуранта дела, оперативника Дениса Коновалова, прокурор запросил 7 лет тюремного заключения.

Прокурор также попросил суд удовлетворить гражданский иск потерпевшего на 5 млн рублей, а также лишить обвиняемых права работать на государственной службе.

Бывшим полицейским вменяются превышение должностных полномочий (ст. 286 УК), фальсификация доказательств (ст. 303 УК) и незаконный оборот наркотиков (ст. 228 УК).

Корреспондента отдела расследований «Медузы»* Ивана Голунова задержали днем 6 июня 2019 года в районе Цветного бульвара. Его обвинили в попытке сбыта наркотиков в крупном размере. Впоследствии несколько экспертиз не обнаружили в анализах журналиста следов наркотиков, и его дело прекратили в связи с недоказанностью участия Голунова в совершении преступления.

Позже выяснилось, что Следственный комитет засекретил абсолютно все материалы этого дела, однако против задержавших Голунова полицейских все-таки возбудили уголовное дело.

* «Медуза» включена Минюстом в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

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