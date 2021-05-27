Организаторы «Стереолета» объявили новую волную артистов. Всего на двадцатом мероприятии выступят уже более 40 музыкантов. Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба фестиваля.

Лайн-ап дополнили: группы OQJAV, TihoTiho, SPB Ska Orchestra и SunSay, исполнители «Тима ищет свет», Polnalyubvi, Муся Тотибадзе и DRUMMATIX, а также дуэт «Электрофорез».

Кроме того, на сцене «Звук Вокруг» музыкальные лейблы представят своих молодых артистов. Среди них — Verhovski (Doing Great Music), Constantine (Masterskaya), Даша и Серёжа (Родной звук), Хмыров (Снегири) и IDIOT (Mint Music Artists).