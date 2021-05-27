Организаторы «Стереолета» объявили новую волную артистов. Всего на двадцатом мероприятии выступят уже более 40 музыкантов. Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба фестиваля.
Лайн-ап дополнили: группы OQJAV, TihoTiho, SPB Ska Orchestra и SunSay, исполнители «Тима ищет свет», Polnalyubvi, Муся Тотибадзе и DRUMMATIX, а также дуэт «Электрофорез».
Кроме того, на сцене «Звук Вокруг» музыкальные лейблы представят своих молодых артистов. Среди них — Verhovski (Doing Great Music), Constantine (Masterskaya), Даша и Серёжа (Родной звук), Хмыров (Снегири) и IDIOT (Mint Music Artists).
«В этом году фестиваль „Стереолето“ пройдет в 20-й раз. За плечами — целая стереожизнь со своими стереорадостями и стереоразочарованиями и уже двумя поколениями стереозрителей. <…> „Стереолето“ до сих пор — главное музыкальное событие Санкт-Петербурга, и для нас, как и прежде, важно не только привозить звезд, но и открывать новые имена», — пишут организаторы.
На данный момент входной билет на один из дней фестиваля стоит в 3 000 рублей, на оба — 5 500. Цена будет расти по мере приближения «Стереолета». Билеты можно приобрести по ссылке.
Ранее стало известно, что на фестивале «Стереолето» в 2021 году выступят Леван Горозия, «АлоэВера», «Куртки Кобейна», RSAC, «Би-2», Metronomy, сайд-проект музыкантов «Animal Джаз» Zero People и другие.