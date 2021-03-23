Фестиваль «Стереолето» объявил список участников. Выступят «АлоэВера» и Леван Горозия

Фестиваль «Стереолето», который в этом году пройдет 13–14 июня в порту «Севкабель» в Петербурге, объявил полный лайнап. Об этом «Афише Daily» рассказали представители мероприятия.

В список исполнителей вошли Леван Горозия, «АлоэВера», «Куртки Кобейна», RSAC, исландские группы Of Monsters and Men и Daði Freyr — они выступят 13 июня.

14 июня на сцену выйдут «Би-2», британская инди-группа Metronomy, сайд-проект музыкантов «Animal ДжаZ» Zero People, французы L’imperatrice, индустриальный дуэт SKYND и группа «Источник». Билеты можно приобрести по ссылке.

В этом году «Стереолето» отмечает свой 20-летний юбилей. На фестивале выступит больше 35 российский и зарубежных артистов.

В прошлом году над фестивалем нависла угроза его отмены из‑за коронавируса, но все обошлось — «Стереолето» просто перенесли с июля на сентябрь.