В «Афишу» пришли четыре новых топ-менеджера

В мае команду топ-менеджеров компании «Афиша» пополнили четыре новых сотрудника. Денис Вайнштейн занял должность коммерческого директора, Антон Бельчиков — директора по маркетингу. Денис Имполитов стал директором по продукту «Афиши» (одновременно он будет работать на позициях директора по продукту в Okko и советника по продукту в «СберИнтертеймент»). Михаил Шенштейн, ранее возглавлявший проект «Афиша. Рестораны», вернулся на эту должность.

До прихода в «Афишу» Вайнштейн работал в мультинациональных компаниях Wrigley и Coca-Cola. Последние пять лет занимался стратегическим развитием билетного оператора Kassir.ru. Бельчиков руководил подразделением маркетинга в интернет-магазине PetShop. Имполитов более 10 лет работал в «Яндексе» — под его руководством был запущен «Яндекс.Эфир». Шенштейн — один из основателей сервиса «Афиша. Рестораны». В 2015–2019 годах он занимался созданием продукта и выделением его в самостоятельную бизнес-единицу.

«„СберИнтертеймент“ притягивает классных людей и суперпрофессионалов. За месяц мы закрыли самые важные вакансии в „Афише“. И теперь полностью готовы выполнить поставленную перед командой цель — стать лидером рынка в нашем сегменте», — сказал генеральный директор «Афиши» Илья Альтшулер.

Должность гендира Альтшулер занял в середине апреля. В его задачи входит развитие медийно-сервисной платформы компании, используя возможности экосистемы «Сбера».

ООО «Компания Афиша» появилось в 2020 году в результате объединения портала «Афиша» и билетного сервиса «Рамблер/касса». Медиакомпания входит в подразделение Сбера «СберИнтертеймент», занимающееся медиа и развлекательными сервисами. Среди его других активов — издания Lenta.ru, Gazeta.ru, «Чемпионат», стриминговый сервис Okko, студия «Союзмультфильм», компании «СберИгры», «СберЗвук» и «СберМаркетинг».