Манижа с песней «Russian Woman» не вошла даже в топ-3 по итогам «Евровидения» в Роттердаме. Николай Овчинников в очень короткой колонке объясняет, почему это хорошо и что это вообще значит.

Чуда не случилось: Манижа заняла на «Евровидении» 9 место, что, учитывая предыдущий опыт участия России в конкурсе, можно даже считать провалом. Но и черт с ним. Как я и говорил, это ничего не значит.

Долгое время «Евровидение» было для нас выставкой достижений нашего поп-хозяйства (за неимением лучших или незнанием нашей индустрии об этих лучших). Мы старались, мы напрягались, мы рвались туда, посылали лидеров чартов в белых майках со скрипками и бабушками, группу «Тату» и Илью Лагутенко.

Незачем стараться. Участвовать в карнавале можно, если у тебя есть подходящие костюмы, в которых ты себя нормально чувствуешь. У нашей поп-музыки таких костюмов сейчас нет: условия изменились.