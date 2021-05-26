перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«Юра, мы приехали»: на космодроме Байконур вандалы разрисовали корабль «Буран» Вчера в 23:47
Джейк Джилленхол выпустил собственный мерч. На нем написано «LOX» Вчера в 23:19
Звезда «Форсажа» Джон Сина назвал Тайвань страной. Ему пришлось извиняться перед китайцами Вчера в 23:01
Пресс-материалы Ural Music Night проведет «Ночь музыки» в стиле инди с «Хадн дадн» на новой площадке
Ural Music Night проведет «Ночь музыки» в стиле инди с «Хадн дадн» на новой площадке Вчера в 22:41
В Telegram появился чат-бот, который помогает отмолить грехи после просмотра порно Вчера в 22:01
В Казани пройдет международный фестиваль барной культуры Barproof Street Вчера в 21:02
Собянин предложил выделить «свободные от COVID-19» зоны в ресторанах для привитых граждан Вчера в 20:53
Закрытие выставки «Лиза Алерт», ордер на арест Мэрилина Мэнсона и другие новости дня Вчера в 20:40 Дайджест
Stroganova/Pixabay В соцсети «ВКонтакте» появился голосовой помощник Маруся
В соцсети «ВКонтакте» появился голосовой помощник Маруся Вчера в 19:45
In Liberty откроет в Москве ДК «Рассвет». В нем будут проходить лекции, спектакли и концерты Вчера в 19:15
Семейные драмы и Новый год: группа OQJAV выпустила клип на песню «Скучно» Вчера в 18:59
В галерее Jart откроется выставка офортов Тани Пеникер. Она будет посвящена семи смертным грехам Вчера в 18:32
Бруно Марс частично продал права на свои песни лейблу Warner Chappell Music Вчера в 18:12
Stereoleto Stereoleto организует «Stereoкруиз» до фестиваля
Stereoleto организует «Stereoкруиз» до фестиваля Вчера в 18:01
Amazon приобрел кинокомпанию MGM. Ей принадлежат права на фильмы о Джеймсе Бонде Вчера в 17:54
Шарлиз Терон и Ники Каро снимут феминистский фильм о серфингистках для Netflix Вчера в 17:21
«Россия будет разумной»: бренд «Нате, носите» создал мерч в поддержку «ОВД-Инфо» Вчера в 17:18
«Вызов городскому сообществу»: градозащитники и архитекторы оценили проект «Лахта-центра-2» Вчера в 16:56
Лукашенко прокомментировал посадку самолета Ryanair в Минске Вчера в 16:00
Пресс-материалы В петербургском «К-30» пройдет вечеринка лейбла Private Persons
В петербургском «К-30» пройдет вечеринка лейбла Private Persons Вчера в 15:45
Отключить рекламу

Звезда «Форсажа» Джон Сина назвал Тайвань страной. Ему пришлось извиняться перед китайцами

Юлия Онодэра
Вчера в 23:01

Звезда «Форсажа 9» и «Бамблби» Джон Сина назвал в интервью Тайвань страной, в то время как остров официально является провинцией КНР. За это ему пришлось извиняться перед китайской нацией, сообщил The Guardian.

Актер и рестлер сказал телеканалу TVBS, что Тайвань станет «первой страной, которая сможет посмотреть „Форсаж 9“». Интервью артист давал на китайском языке. Слова Сины обидели граждан Китая, которые отрицают независимость Тайваня.

Чтобы исправить свою оплошность, Сина опубликовал видеоролик с извинениями в китайской соцсети Weibo — там на его страницу подписаны 600 тыс. человек. Актер выразил сожаление о своей ошибке и заверил, что любит и уважает Китай и китайский народ.

Сина принес извинения также на китайском языке и отметил, что вопрос о его ошибке очень важен. Однако некоторых поклонников актера ролик не удовлетворил. Они попросили его подчеркнуть в заявлении, что Тайвань — это часть Китая.

«Вы уклоняетесь от ответа. Вы не можете разбить китайский горшок, пока едите китайский рис», — прокомментировал один из подписчиков Сины по имени Му Рао Фэнг.

«Форсаж-9» — картина режиссера Джастина Лина, которая продолжает историю о гонщике по имени Доминик Торетто. Главную роль в картине играет Вин Дизель. В этот раз команде Торетто пришлось спасать мир от хакера, который заполучил сильнейшее оружие на планете и планирует захватить власть на международной арене. Фильм собрал за первую неделю в международном прокате более 120 млн долларов.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный»
Полнометражка популярного аниме про маленьких борцов с нечистью
рок
«Звери»
Герои романтического поп-рока нулевых
драма
Пролетая над гнездом кукушки
Экранизация одноименного романа Кена Кизи
триллер
Форсаж-9
Семья Торрето снова в опасности
моноспектакль
Контрабас
Хабенский солирует в монодраме Зюскинда
мультфильм
Кролик Питер-2
Кролик Питер отправляется в большой город
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить