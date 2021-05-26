Звезда «Форсажа» Джон Сина назвал Тайвань страной. Ему пришлось извиняться перед китайцами

Звезда «Форсажа 9» и «Бамблби» Джон Сина назвал в интервью Тайвань страной, в то время как остров официально является провинцией КНР. За это ему пришлось извиняться перед китайской нацией, сообщил The Guardian.
Актер и рестлер сказал телеканалу TVBS, что Тайвань станет «первой страной, которая сможет посмотреть „Форсаж 9“». Интервью артист давал на китайском языке. Слова Сины обидели граждан Китая, которые отрицают независимость Тайваня.
Чтобы исправить свою оплошность, Сина опубликовал видеоролик с извинениями в китайской соцсети Weibo — там на его страницу подписаны 600 тыс. человек. Актер выразил сожаление о своей ошибке и заверил, что любит и уважает Китай и китайский народ.
Сина принес извинения также на китайском языке и отметил, что вопрос о его ошибке очень важен. Однако некоторых поклонников актера ролик не удовлетворил. Они попросили его подчеркнуть в заявлении, что Тайвань — это часть Китая.
«Вы уклоняетесь от ответа. Вы не можете разбить китайский горшок, пока едите китайский рис», — прокомментировал один из подписчиков Сины по имени Му Рао Фэнг.
«Форсаж-9» — картина режиссера Джастина Лина, которая продолжает историю о гонщике по имени Доминик Торетто. Главную роль в картине играет Вин Дизель. В этот раз команде Торетто пришлось спасать мир от хакера, который заполучил сильнейшее оружие на планете и планирует захватить власть на международной арене. Фильм собрал за первую неделю в международном прокате более 120 млн долларов.