Звезда «Форсажа» Джон Сина назвал Тайвань страной. Ему пришлось извиняться перед китайцами

Звезда «Форсажа 9» и «Бамблби» Джон Сина назвал в интервью Тайвань страной, в то время как остров официально является провинцией КНР. За это ему пришлось извиняться перед китайской нацией, сообщил The Guardian.

Актер и рестлер сказал телеканалу TVBS, что Тайвань станет «первой страной, которая сможет посмотреть „Форсаж 9“». Интервью артист давал на китайском языке. Слова Сины обидели граждан Китая, которые отрицают независимость Тайваня.

Чтобы исправить свою оплошность, Сина опубликовал видеоролик с извинениями в китайской соцсети Weibo — там на его страницу подписаны 600 тыс. человек. Актер выразил сожаление о своей ошибке и заверил, что любит и уважает Китай и китайский народ.